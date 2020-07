Levittäytyvä rakentaminen, virkistyskäytön aiheuttama kuluminen ja toisaalta myös viheralueiden hoito asettavat kaupunkiluonnolle paineita monesta suunnasta. Viheralueiden ekologisten arvojen, kuten luonnon monimuotoisuuden, säilyttäminen edellyttää näiden paineiden koordinoitua hallintaa.

Kaupunkien arvokkaimpia luontokohteita voidaan turvata suojelun keinoin, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on tärkeää huomioida myös suojelualueiden ulkopuolelle jäävät viheralueet.

Mielipidekirjoituksessaan (HS 26.6.) Krista Mikkonen ja Tiina Elo kirjoittivat kuntien välisen yhteistyön tärkeästä roolista viheralueiden verkoston turvaamisessa, jossa osansa on maankäytön suunnittelulla ja hyvien käytänteiden edistämisellä. Viheralueiden ekologisten yhteyksien osalta tämä merkitsee paitsi riittävän suurien ja sijainniltaan sopivien viheralueiden säilyttämistä myös niiden ekologisen laadun kohentamista.

Kuntien omistamat virkistysmetsät tarjoavat monelta osin enemmän liikkumavaraa luontoarvojen kehittämiseen kuin talousmetsien luonnonhoito. Omissa tutkimuksissamme olemme havainneet, että Etelä-Suomessa hoidetuissakin kuusivaltaisissa kaupunkimetsissä on päässyt jo nyt kehittymään arvokkaita rakennepiirteitä, kuten vanhaa puustoa, sekapuustoisuutta sekä monipuolista lehtilahopuuta. Vastaavan havainnon ovat tehneet monet talousmetsissä huonosti menestyvät uhanalaistuneet eliölajit, kuten liito-oravat, jotka ovat ryhtyneet levittäytymään nopeasti kaupunkimetsiin.

Kaupunkimetsien rakenteen muuttuessa lähemmäs luonnontilaa kaupunkilaisten elinpiiriin hiipii myös metsien luontainen dynamiikka. Kuluvana vuonna otsikoihin ovat jälleen nousseet Helsingin keskuspuistossa havaitut kuusia tappaneet kirjanpainajatuhot. Vastaavia puukuolemia on odotettavissa vanhoissa kaupunkikuusikoissa jatkossakin, sillä kuusien tuhoalttius on ilmastonmuutoksen myötä vain kasvussa.

Virkistysmetsissä puukuolemat eivät kuitenkaan merkitse tuhoa tulonmenetyksenä kuten talousmetsissä. Sen sijaan kuollut puusto voidaan nähdä arvokkaana resurssina, jota säästämällä voidaan merkittävästi lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Lahopuun ekologinen merkitys on jo melko laajasti sisäistetty niin metsänhoitajien kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Etenkin järeän kuusilahopuun määrä Helsingin kaupunkimetsissä on kuitenkin vielä melko vähäinen. Toivottavasti puukuolemien aiheuttama lahopuulisä saa jatkossa jäädä rikastuttamaan lähiluontoamme entistä enemmän. Lahopuu on monen uhanalaisen lajin elinympäristö, eikä lisää kirjanpainajatuhojen riskiä.

Aku Korhonen

väitöskirjatutkija

Leena Hamberg

erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

