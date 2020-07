Sain keväällä sähköpostin pettyneeltä lukijalta. Jutussani oli ollut virhe. Arvasin mokan heti, kun olin lukenut sähköpostin otsikon. Olin epähuomiossa kirjoittanut paikannimen väärin.

Asiavirheen tekeminen on toimittajan työn inhottavin osa. Lähtökohta on, että virheitä ei tehdä ollenkaan. ”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”, Journalistin ohjeissa sanotaan. Toisaalta samoissa ohjeissa on tarkat säädökset siitä, mitä pitää tehdä, jos jutussa on virhe. Juuri siksi, että virheitä voi sattua parhaimmillekin.

Oleellista on toki, millaisesta virheestä puhutaan. On äärimmäisen vakava ongelma, jos juttu on kauttaaltaan virheellinen. Onneksi sellaisiin törmää Suomessa hyvin harvoin. Pieniä yksityiskohtia koskevat virheet ovat eri asia, mutta niiden välttäminen – ja tarvittaessa korjaaminen – on tärkeää.

Ymmärrän hyvin lukijan pettymyksen. Hän kertoi, että sama virhe on toistunut Helsingin Sanomissa ennenkin. On taatusti turhauttavaa törmätä useamman kerran väitteeseen, jonka tietää virheelliseksi.

Viesti sai minut ajattelemaan virheitä yleisemmin. Virheen tekeminen ei ole inhottavin osa vain töissä, vaan koko elämässä. Kukaan tuskin haluaa tehdä virheitä. Inhottavinta on, jos tajuaa aiheuttaneensa virheellään toiselle vaikeuksia tai vain pahan mielen. Viime aikoina olen alkanut stressata virheitä aikaisempaa enemmän.

Aloin myös ajatella omaa tapaani reagoida toisten virheisiin. Olen taatusti joskus hermostunut huomatessani mokan, töissä ja vapaa-ajallakin. Sanonut inhottavasti, halunnut näpäyttää. Jälkeenpäin on vaikea ymmärtää, miksi. Toisen virheestä raivostuminen ei tuota kummoista mielihyvää.

Paljon myös riippuu siitä, kuka hermostuu ja kenelle. Töissä on ymmärrettävää, jos lukijalla menee hetkellisesti hermo. Kollegalta tai pomolta vastaava reaktio tuntuu rankemmalta.

Töissä parhaiten ovat jääneet mieleen ne virheet, joista on saanut asiallisen huomautuksen lukijalta. Parhaimmillaan viesteistä on herännyt jopa antoisia keskusteluja journalismista.

Sellainen huomautus oli myös keväinen sähköposti. Sen jälkeen olen lisännyt henkiselle virheiden välttelylistalleni yhden uuden kohdan. Helsinkiläinen elokuvateatteri Riviera Kallio ei sijaitse Kalliossa vaan Alppiharjussa.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.