Heimo Kantola toivoi reseptilääkkeiden ostamiseen joustoa (HS Mielipide 4.7.). Kelan sairausvakuutusohjeiden mukaan ostoissa on jo joustoajat, jotka apteekki ottaa huomioon asiakkaan hakiessa seuraavaa lääke-erää. Jouston määrä riippuu edellisellä kerralla ostetun lääke-erän suuruudesta.

Jos edellisellä kerralla on ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä, jousto on kolme viikkoa. Kahden kuukauden määrän kohdalla jousto on kaksi viikkoa ja kuukauden määrän kohdalla viikko. Lisäksi koronapandemian aikana Kela on ottanut käyttöön viikon ylimääräisen jouston apteekkikäyntien vähentämiseksi. Tämä menettely jatkuu näillä näkymin lokakuun 2020 loppuun saakka.

Ostojen väliajan rajoittaminen on ymmärrettävästi harmillista tilanteissa, joissa korvauksen saisi parin päivän päästä, mutta rajoitukset ovat tarpeellisia lääkekustannusten hillitsemiseksi ja lääkejätteen vähentämiseksi. Jos lääkettä on kulunut sovitun annostuksen mukaisesti, joustoajat takaavat, että lääkettä voi ostaa reilusti etukäteen, nykyisin jopa kuukauden joustolla.

Timi Aaltonen

farmaseutti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.