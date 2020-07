Ystäväni teki sen, mistä niin moni haaveilee. Hän muutti maalle. Kasvimaan lisäksi vanhalle maatilalle tuli eläimiä, muun muassa komea kukko ja kanoja.

Kanat myynyt naapuri tarjosi myös kukkopoikia, ja nyt pihalla tepastelee kolmisenkymmentä ruskeankirjavaa pikkukukkoa. Ne saavat laiduntaa vapaasti ja syödä rehun lisäksi ruohoa, hyönteisiä ja muuta syötäväksi kelpuuttamaansa. Kastemadot ovat niiden erityisherkkua.

Munijakanojen kukkopojat eivät ole tavanomaisinta siipikarjaa. Yleensä ne tapetaan jo untuvikkoina, sillä niiden kasvatusta ruoaksi ei pidetä kannattavana. Ne ovat sivutuotteita, jotka päätyvät lähinnä eläinrehuksi. Ja me annamme sen tapahtua.

Ystävän Facebookissa on kuvia pihalla tepastelevista pikkukukoista. Ovatpa ne söpöjä, kuin satukirjasta, ajattelen. Yhden kuvan saatteena oleva teksti palauttaa todellisuuteen: ”Paistierä nro 2 on ottanut syreenipuskan majapaikakseen.”

Kukkojen kutsuminen paistieräksi on tietysti kevennys. Mutta myös tarpeellinen muistutus kaltaiselleni tunnelmoijalle, joka ei haluaisi ajatella, mitä kukkopoikien somekuvan ja viillokiksi valmistumisen välissä tapahtuu.

Ystävä on älyllisesti rehellisempi. Hän ei ole vain ajatellut kukkojen kuolemaa vaan myös opetellut teurastamaan kukot itse. Tämä liittää hänet vastuullisen kuluttamisen ja läpinäkyvän ruokaketjun ytimeen. Samaan voimistuvaan ruokatrendiin liittyvät myös esimerkiksi Reko-piirit, kaupunkilaisten pelto-osuuskunta ja ruoan verkkopalvelut, jotka yhdistävät suoraan kuluttajan ja tuottajat.

Soitan ja kysyn, miten eläinten teurastaminen tapahtuu.

”Ei se ole oikeastaan vaikeampaa kuin kalan tappaminen. Ensin tainnutetaan, sitten pää poikki. Avaaminen ja sisälmysten poistaminen käy samaan tapaan kuin kalaa käsitellessä”, ystävä kertoo.

Puhumme myös siitä, miltä maistuvat nämä kukkopojat, jotka ovat broileriin ja lihasiipikarjaksi jalostettuihin eläimiin verrattuna yhtä arvottomia kuin särjet ja lahnat arvokalojen rinnalla.

”Maku on herkullinen, mutta sitä ei voi verrata broileriin. Liha on tummempaa, ja siinä on riistamainen maku.”

Lihan kypsyminen meheväksi vaatii hitaan kypsentämisen. Höyheniä ei sentään tarvitse nyppiä, sillä ne irtoavat pyyhkimällä, kun linnun upottaa hetkeksi kiehuvaan veteen.

Tärkein maku-ulottuvuus on kuitenkin riippumaton siitä, mitä lihasta valmistaa tai miten sen maustaa.

”Kun olen itse kasvattanut ja tappanut eläimen, en tunne lihan syömisestä huonoa omaatuntoa. Enkä syö lihaa samalla tavalla huvikseni kuin ennen.”

Kirjoittaja on ruokatoimituksen esimies.