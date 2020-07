Vieraskynä

Monien eläinten kannat niin maailmalla kuin Suomessakin ovat kutistuneet murto-osaan alkuperäisestä ihmisen toiminnan seurauksena. Tahti on vain kiihtynyt pyynti- ja muun teknologian kehittyessä.

Kenties dramaattisimmin kadonnut laji on pohjoisamerikkalainen muuttokyyhky. Aikalaiset tuskin pystyivät kuvittelemaan, että lajin kymmenen miljardia yksilöä käsittänyt populaatio olisi joskus sukupuutossa. Näin kuitenkin kävi. Laji metsästettiin sukupuuttoon alle sadassa vuodessa. Viimeinen yksilö kuoli eläintarhassa vuonna 1914.

Vastaava kehitys, joskaan ei aivan sukupuuttoon asti, on kohdannut suurta osaa kalastuksen kannalta tärkeitä kalakantoja. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on arvioinut, että kolmannesta kalakantoja pyydetään biologisesti kestämättömällä teholla.

Kalakantoja romahtaa liikapyynnin vuoksi yksi toisensa perään. Kaavakin on vanha ja tuttu. Tutkijat varoittavat kannan heikentymisestä, mutta hallinto ja kalastajien etujärjestöt kiistävät tilanteen, kunnes romahdus on tapahtunut tosiasia. Eikä tilanne läheskään aina parane, vaikka pyyntiä vähennetään. Lyhytnäköinen työpaikkojen säilyttäminen kalastuselinkeinoissa asetetaan elinvoimaisten kalakantojen edelle.

Monilla on mielikuva siitä, että lapsuuden kalavedet olivat nykyisiä antoisampia ja kalat suurikokoisempia. Nämä eivät ole vain mielikuvia vaan tieteellisesti osoitettuja totuuksia. Monet voimakkaan kalastuksen kohteena olleet kalakannat ovat taantuneet, ja kalojen keskikoko on pienentynyt. Tämä koskee nimenomaan kookkaaksi kasvavia lajeja.

Suurten kalojen valikoivalla kalastuksella vaikutetaan myös kalakannan rakenteeseen ja lisääntymiskykyyn. Monessa tutkimuksessa on osoitettu, että pienikokoisten emokalojen vaikutus jälkeläisten määrään on pieni. Niiden mätimunat ja niistä kuoriutuvat poikaset ovat pienempiä kuin isojen emokalojen mätimunat ja munista kehittyvät poikaset. Lisäksi kookkaiden emokalojen munissa on runsaammin ruskuaista vararavinnoksi, joten poikaset aloittavat elämänsä paljon paremmin eväin verrattuna pienten emokalojen jälkikasvuun.

Kalakantojen takaperoista kehitystä on edesauttanut kalastusvälineiden ja kalojen löytämistä helpottavan teknologian huima kehitys. Kaikuluotausteknologialla voidaan piirtää reaaliaikainen, lähes valokuvanomainen käsitys vedenalaisesta maailmasta, myös yksittäisten kalojen sijainnista ja koosta. Urheilukalastajan ei tarvitse enää luottaa taitoihin ja tuuriin kalojen paikantamisessa, vaan pyynnöt voidaan asettaa kalojen eteen. Ja tulokset puhuvat puolestaan. Kalastajat kertovat upeista ennätyskaloista, jotka aiemmin olivat harvinaista herkkua.

Olemme huolestuneita luotainteknologian kehityksestä, koska se johtaa petokalojen entistä tehokkaampaan kalastukseen ja siten edistää niiden kantojen ja keskikoon pienentymistä entisestään.

Uuden polven kaikuluotainten myynnin kielto lainsäädännön keinoin voi kuulostaa äärimmäiseltä. On kuitenkin hyvä pohtia vaihtoehtoja. Toki luotainten käyttöä voitaisiin rajoittaa samalla tavalla kuin muidenkin kalastusvälineiden käyttöä, mutta tällaisten rajoitusten valvonta on ongelmallista ja rajoituksia olisi helppo kiertää. Esimerkiksi ajoverkkojen kieltäminen Itämerellä johti siihen, että verkot korvattiin nopeasti pitkilläsiimoilla. Eräille lajeille, kuten lohelle ja turskalle, oli asetettu maakohtaisia saaliskiintiöitä, mutta niitäkin onnistuttiin kiertämään monin tavoin. Erityisesti eteläisellä Itämerellä lohia markkinoitiin meritaimenina, joten nykyisin meritaimenen avomeripyyntikin on jouduttu kieltämään.

Tätä taustaa vasten uuden polven luotainten myynti- ja käyttökielto urheilukalastuksessa olisi perusteltu. Se myös tulisi kansantalouden kannalta halvemmaksi kuin jo nyt henkitoreissaan sinnittelevien petokalakantojen lopullinen romahdus täsmäpyynnin seurauksena.

Pyyntiteknologia kehittyy varmasti vastaisuudessakin, joten muutoksia säätelyyn tarvittaisiin jatkossakin. Kalakantojen rakenteen säilyminen sellaisena, että mukana on runsaasti myös kookkaita kaloja, on kuitenkin niin arvokas tavoite, että sen eteen on perusteltua tehdä töitä ja uhrauksia.

Juha Merilä ja Hannu Lehtonen

Merilä on populaatiobiologian professori Helsingin yliopistossa ja Lehtonen kalataloustieteen emeritusprofessori.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.