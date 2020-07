Helsingin Sanomat (5.7.) paljasti törkeän hyväksikäytön siivousalalla, jota tapahtuu jopa järjestelmällisesti. Oli järkyttävää lukea heikossa asemassa olevien hyväksikäytöstä, jota ilmenee myös julkisen sektorin toimitiloissa, kuten kouluissa. Yhtä käsittämätöntä oli lukea uhrien vaikeuksista saada apua.

Mieleeni nousi vuosikausien kiukku siivoustyön aliarvostuksesta yhteiskunnassamme. Arvostuksen puute ei nimittäin saa aikaan vain hyväksikäyttöä tai edes ”hyvässä tapauksessa” lainmukaista työtä, jolla on vaikea elää. Näen laajempiakin vaikutuksia.

Työskentelen opettajana peruskoulussa suuressa kaupungissa. Jo vuosien ajan työpaikkani siivous on ollut ala-arvoista. Rehtorin jopa viikoittaiset reklamoinnit tai edes palveluntuottajan vaihtaminen eivät ole muuttaneet asiaa. Päivittäin pyyhittäviä pintoja ei pyyhitä edes viikoittain. Lika on pinttynyt lattioihin, roskikset pursuavat ja kotitalousluokissa on ollut jopa rottia. Siivoojilla ei ole aikaa näyttää puhtaanapidosta tai kierrättämisestä esimerkkiä lapsille. Mikä arvo tällaisella työllä – tai siivoamisella ylipäätään – siis on lapsen silmissä? Jos kerran on jo likaista, mitä väliä on pitää paikat puhtaana?

En tietenkään syytä ongelmasta työpaikkani siivoojia. He varmasti tekevät parhaansa. Siivoamiseen vain on budjetoitu aivan liian vähän työtunteja, ja kilpailutuksessa kaikki ”ylimääräinen” siivoaminen on karsittu pois.

Siivousalan räikeät epäkohdat tulee kitkeä kokonaan pois ja muutoinkin alan arvostusta tulee nostaa parantamalla palkkausta ja laatua hinnan sijaan. Se palvelisi myös arvokasvatusta kouluissa. Ehkäpä siten kasvattaisimme yhteiskuntaamme vähemmän mistään piittaamattomia ihmisiä, jotka vain riistävät heikompiaan.

Piittaamattomuuteen kyllästynyt opettaja

Julkaisemme jutun poikkeuksellisesti nimimerkillä.

