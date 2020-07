Moni ihmettelee tapaa, jolla ihmisten näkemykset täysin irrallisista seikoista kietoutuvat yhteen. Siitä, minkälaista kahvia juon, voit päätellä, mitä ajattelen brexitistä.

Yksilöllisyyttä korostavassa ajassamme tiettyyn aatteeseen sitoutuminen tuntuu vanhan­aikaiselta. Identiteettimme rakennus­puut valitsemme kuitenkin niistä koreista, joissa meille on tarjolla valmis kokoelma mieli­piteitä, arvoja ja asenteita.

Dosentti Tuija Saresma on käyttänyt termiä ”tunneyhteisö” tutkiessaan internetin pimeässä nurkassa lymyävää naisvihamielistä nuorten miesten joukkoa. Luonnollisesti myös Saresman omaa akateemista tutkijayhteisöä jäsentää yhteisesti jaettu tunne.

Tunneyhteisöt rakentuvat ja vahvistuvat toistamalla ja kierrättämällä tunteita nostattavia sanoja ja puheenparsia. Jotkut tunneyhteisöt jopa laativat omia sanastojaan.

On yleisesti tunnustettu totuus, että vaikka ihminen on taipuvainen tunteelliseen laumasieluisuuteen, perustuu minun ja kavereitteni maailmankuva faktoille ja kylmänviileälle harkinnalle. Yksi sosiaalisessa mediassa esille nostettu hyve onkin loogisuus. Tunneyhteisöt – joihin kukaan ei myönnä kuuluvansa – kokoontuvat juhlimaan omiensa loogisuutta ja lällättelemään niiden toisten epäloogisuudelle.

Ajattelussa on perustavaa laatua oleva virhe. Logiikka sellaisenaan ei nimittäin kerro maailmasta mitään. Se on kone, joka tuottaa lähes minkä tahansa vastauksen riippuen siitä, mitä lähtöarvoja käyttäjä siihen syöttää. Ne arvot me kaikki valitsemme pitkälti sen perusteella, mihin tunneyhteisöön kuulumme.

Kuva turvapaikkaa hakevasta nuorukaisesta saa aikaan eri ihmisissä erilaisen tunnereaktion. Yhdessä herää pelko islamistisesta väkivallasta, toisessa halu auttaa. Molemmat päätyvät affektistaan käsin loogisesti päinvastaisiin johtopäätöksiin.

Jo valistusfilosofi David Hume ymmärsi, että moraali on kuin makuaisti. Tiedämme välittömästi ja intuitiivisesti, mikä on hyvää. Jälkikäteen keksimme itsellemme järkevältä kuulostavia selityksiä. Nykyään mielipiteitä, tekoja ja vaatimuksia perustellaan avoimesti omiin tai toisten oletettuihin tunteisiin vetoamalla.

Tieto ja ajattelu muokkaavat tunnetta. Jos näen polulla käärmeen, säikähdän, koska tiedän, että se voi olla vaarallinen. Jos kaverini kertoo, että kyseessä onkin köydenpätkä, loppuu säikähdykseni siihen. Mutta sillä, että kaverini käskee minun olla säikähtämättä tai pitää minua tyhmänä, ei saavuteta mitään. Samasta syystä kukaan ei ole lakannut olemasta rasisti tai suvakki siksi, että joku häntä sellaiseksi kutsuu.

Suuret yhteiskunnalliset jakolinjat liittyvät moraaliarvoihin, joiden taustalla oleva affektikimppu on paljon edellä kuvattua monimutkaisempi. Siksi toisen moraaliperustaa on lähes mahdoton muuttaa yksittäisiin faktoihin vetoamalla. Maailmassa on rajattomasti faktoja, ja me valitsemme niistä ne, jotka tukevat maailmankuvaamme.

Kykymme sietää oman ajattelumme epäjohdonmukaisuutta onkin hämmästyttävä. Tasa-arvon edistämiselle omistautunut haluaa hiljentää ne, jotka ovat erilaisia kuin hän. Kristityksi itseään kutsuva hurraa presidentille, joka on kuin seitsemän kuolemansynnin perikuva.

Kaikki tunteet eivät ole yhtä ­oikeutettuja. Halu rakastaa on hyväksyttävämpi kuin halu tappaa. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisu edellyttää meiltä kaikilta – ei ainoastaan niiltä toisilta – avoimuutta omien tunteittemme uudelleenkäsittelyyn uuden tiedon valossa. Tarvitaan kykyä, jota englantilainen filosofi David Best kutsuu tulkinnalliseksi päättelyksi (interpretative reasoning).

Saadaksemme tietoa meidän on ensin haluttava vastaanottaa sitä. Siksi sen, joka aikoo muuttaa maailmaa, kannattaa varmistaa, että joku on kuulolla. Oman tunneyhteisön voimasanat eivät puhuttele ulkopuolisia. Hyökkäävä käytös ja toisen yläpuolelle asettuminen ovat varmoja keinoja sulkea kenen tahansa korvat. Jos en itse kuuntele, miksi joku kuuntelisi minua.

Tunnereaktioitaan ei kukaan meistä voi tietoisesti valita, emmekä voi vaatia muilta sellaista, johon emme itse kykene. Mutta se, mitä tunnereaktiostamme seuraa, onkin sitten toinen juttu.

Kirjoittaja toimii tieteen ja taiteen rahoituksen erityisasiantuntijana Suomen Kulttuurirahastossa.