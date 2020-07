Mielipidekirjoituksessaan ”Marjatilojen työoloihin on puututtava” (HS 30.6.) Jorma Kero totesi seuraavasti: ”En käsitä. Miksi kunnollisten isäntien joukkoon on voinut jäädä sellainen, joka ei ymmärrä työntekijän olevan ihminen, vaikka olisikin ukrainalainen?”

Kirjoittaja on kovin sinisilmäinen suomalaisten marjatilojen toiminnasta. Kesätyöläisten olot ovat käsittääkseni samanlaisia hyvin monella marjatilalla. Kysymys on tietenkin rahasta. Ei yhdelläkään marjatilalla ole mahdollista järjestää asiallisia asuintiloja kesätyöntekijöitä varten.

Entä miksi marjatiloilla työskentelee pääasiassa Itä-Euroopan halpatyöntekijöitä? Siksi, että kukaan muu ei tekisi töitä niissä olosuhteissa ja sellaisilla korvauksilla kuin he.

Viranomaisten on korkea aika lähteä kierrokselle ja käydä tarkastamassa kaikkien marjatilojen työ- ja asumisolot, ihan oma-aloitteisesti. Ulkomaalaiset työntekijät eivät tee valituksia työoloistaan tai asumisoloistaan, sillä eivät he tiedä kenelle ylipäätään voisivat valittaa. Tästä huonona esimerkkinä on Olympiastadionin työläisten asuinoloista tehdyt valitukset, jotka eivät koskaan löytäneet perille oikealle viranomaiselle (Yle MOT 30.3.).

Marjatiloilta valitettiin, että sadot jäävät korjaamatta, koska he eivät saa ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Töihin tarjoutui suomalaisia, mutta heitä ei kelpuutettu. Ovat kuulemma liian laiskoja. Todellinen syyhän on siinä, että me suomalaiset emme hyväksy mitä tahansa työ- ja asuinoloja. Palkasta puhumattakaan.

Marjanviljelijät näyttivät viimeinkin todelliset kasvonsa.

Heikki Tidenberg

Vantaa

