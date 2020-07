Venäjän perustus­lain muutoksista on kirjoitettu ja puhuttu viime päivinä paljon, hyvästä syystä. Vielä ei ole syytä lopettaa.

Presidentti Vladimir Putinin alku­vuodesta käyntiin potkaisema poliittinen teatteri on toki tauonnut, kun äänestys on päättynyt ja muutokset astuneet voimaan. Uusia näytöksiä tulee vielä, mutta on hyvä huomata lavasteiden jo muuttuneen.

Venäjällä on nyt voimassa perustuslaki, joka korostaa aiempaa selvemmin konservatiivisia arvoja. Siitä näkyy maan johdon ajatus Venäjästä maana, jota ulkopuoliset voimat yrittävät heikentää. Laki myös sallii Putinin jatkaa presidenttinä oikeastaan niin kauan kuin hän haluaa.

Monen asiantuntijan mukaan Putinin varsinaisena yleisönä oli eliitti.

Eliitti kun oli jo jonkin aikaa vilkuillut ympärilleen ja alkanut varautua Putinin jälkeiseen aikaan. Osa siitä on myös tullut aiempaa riippumattomammaksi Putinista, osa taas ottanut vapauksia Putinin keskityttyä ulkopolitiikkaan.

Tällainen on tietenkin myrkkyä itsevaltaiselle johtajalle. Siksi eliitille piti tehdä selväksi, että spekuloinnin ja valmistautumisen on syytä loppua. Putin yllätti ison osan eliitistä ensin ilmoittamalla perustuslain muuttamisesta ja sitten nollaamalla aiemmat kautensa.

Tässä ajattelussa kansalle on varattu välinearvo. Putin halusi osoittaa eliittiryhmille, että hänellä on kansan tuki.

Venäläinen politiikan analyytikko Tatjana Stanovaja on listannut kolme ”totuutta” äänestyksestä.

Putinin totuudessa äänestys oli voitto, hänellä on kansan tuki ja vapaus muovata ”oma” Venäjänsä.

Eliitti taas ymmärtää, ettei mitään laajaa innostunutta tukea ole. Päätrendi on sille huolestuttava, kun Putinin suosio laskee ja tulevaisuus on epävarma. Lujuus perustuu pakottamiseen, joka voi kohdistua myös eliittiin.

Kansan pääjoukosta kaikki muutokset eivät ole välttämättä huonoja, mutta kansa tietää, ettei siltä oikeasti kysytty. Kasvava osa kansasta pitää Putinia naurettavana ja on kyllästynyt tilanteeseen.

Monet analyytikot ovatkin pohtineet pidemmän ajan vaikutuksia. Putinin on arveltu vielä joutuvan katumaan äänestystä ja sen hoitoa. Se kun saattoi ennemmin viedä kuin lisätä legitimiteettiä.

Ehkä. Mutta ainakin nyt eletään uuden perustuslain alla, muutosten myötä julkisestikin autoritääriseksi johtajaksi julistautuneen ja demokratian simuloinninkin unohtaneen Putinin johdolla.

Kirjoittaja on HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja.