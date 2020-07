Helsingin Sanomat nosti esiin 5.7. työntekijöiden hyväksikäyttötapauksia ja muita väärinkäytöksiä muun muassa kuntien hankkimissa siivouspalveluissa. Kyse on monimutkaisista vyyhdeistä, joissa näkyvät puutteet lainsäädännössä ja -valvonnassa, maahanmuuttopolitiikassa sekä rikosten tutkinnassa ja niiden riittävässä näytössä. Todisteita on myös vääristelty, ilmiantajia uhkailtu tai lahjottu hiljaisiksi.

Kuten keskustelussa on jo tuotu esiin, ammattiyhdistysliikkeelle ongelmat eivät ole uusia. Kuntien käyttämien palveluiden kohdalla osa ongelmista juontaa nykyiseen hallintalakiin – sen puutteisiin. Hankintalakia onkin pikaisesti uudistettava: hankintayksiköt on velvoitettava vaatimaan palveluntarjoajilta tieto alihankkijoiden käytöstä koko alihankintaketjun osalta. Hankintayksiköt on myös velvoitettava tarkistamaan – palveluntarjoajan lisäksi – myös alihankkijoiden luotettavuuden ja soveltuvuuden sekä mahdolliset perusteet poissulkemiselle.

Ei saa olla mahdollista, että hankintasopimuksia tehdään sellaisten palveluntarjoajien kanssa, joiden tiedetään jo rikkoneen tai rikkovan työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia.

Halvimman hinnan käyttäminen tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on estettävä. On selkeytettävä hankintayksikön oikeutta käyttää laadullisia vertailuperusteita, kuten henkilöstön määrää ja ammattitaitoa, palvelussuhteiden kestoa, laatua ja ehtojen tasoa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu hyviä tavoitteita julkisten hankintojen vastuullisuuden ja laatuarvioinnin parantamiseksi. Syytä olisi nyt kiirehtiä hankintalain avaamista ja muutostyön aloittamista.

Toivoa sopii, että julkisuuteen tulleiden väärinkäytösten nostattama tuohtumus kantaa vielä syksylläkin, jotta poliittista tahtoa riittää myös pitkäjänteiseen työhön lainsäädännön korjaamiseksi.

Päivi Niemi-Laine

puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

