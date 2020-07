Ann-Mari Särömaa (HS Mielipide 4.7.) toivoi vanhuksille parempaa hoitoa, jota vaadittaisiin yhdessä torilla. Suomessa on todella hyvä vanhustenhoito. Sitä voidaan parantaa torikokousten sijaan niin, että mennään vanhusten luokse. Juodaan yhdessä kahvit ja näytetään, etteivät he ole yksin. Ei mennä torille protestoimaan. Mennään sinne vanhuksen kanssa nyt, kun on tuoreiden mansikoiden aika.

Reima Larki

omaishoitaja, Helsinki

