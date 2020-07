Aino Alasentie kirjoitti mielipidesivulla (HS 5.7.) päiväkotien nuhakiellosta ja peräänkuulutti THL:ää päivittämään päivähoitoa koskevaa nuhaohjeistusta vastaamaan nykyistä tartuntatilannetta.

Oirekuvan perusteella ei ole kuitenkaan mahdollista erottaa koronavirusinfektiota muiden virusten aiheuttamista infektioista. Jos oireet esimerkiksi lientyvät selvästi allergialääkityksellä, voidaan ajatella oireiden johtuneen allergiasta. Ennen kuin tämä päätelmä voidaan tehdä, tulee kuitenkin odottaa oireiden lievittymistä.

Vallitseva koronatilanne Suomessa on juuri nyt rauhallinen ja rajoituksia kokoontumisten ja matkustamisen suhteen on purettu. Tautia on kuitenkin edelleen runsaasti liikkeellä muun muassa naapurimaissamme, ja koronatapauksia on todettu Suomessa nyt kesälläkin myös päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Hyvän epidemiatilanteen säilyttämiseksi uudet koronatapaukset on löydettävä nopeasti, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua. Siksi myös lievästi oireilevat on syytä testata herkästi.

Lähikontaktien välttäminen on vähentänyt koronavirustartuntojen ohella kaikkia muitakin hengitystievirustartuntoja. Päiväkodeissa lähikontakteja syntyy väistämättä. Siksi on erityisen tärkeää olla viemättä oireilevaa lasta hoitoon ennen kuin on varmistuttu siitä, ettei oireiden aiheuttaja ole koronavirus. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, päiväkotiin voi mennä, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen koronavirustestin valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Oireiden uudelleen alkaessa tai lisääntyessä tulee hakeutua uuteen testiin.

Lasten sairastaminen tekee tilanteen erittäin hankalaksi vanhempien työjärjestelyiden kannalta. Samalla koronavirustartunnan riski on kuitenkin edelleen todellinen myös Suomessa. Kun uusia tartuntoja todetaan, ovat karanteeni- ja eristystoimenpiteiden vaikutukset huomattavat. Epidemia ryöpsähtää helposti hallitsemattomaksi, jos päästetään irti oireettomuuden periaatteesta tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu.

Poikkeusolojen tiukennetulla nuhaohjeistuksella on sama tavoite kuin normaalioloissakin: pyrkimys rajoittaa yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman pandemian leviämistä.

Emmi Sarvikivi

Otto Helve

asiantuntijalääkäreitä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

