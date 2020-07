Koronavirusepidemia muistutti jälleen siitä, kuinka vähän palvelujärjestelmämme kapasiteetista on tiedossa. Ajantasaista tietoa tehohoitopaikkojen ja hengityskoneiden lukumääristä ryhdyttiin etsimään jo epidemian alkuvaiheessa. Vastaukset löytyivät, mutta esimerkiksi eri alueiden vuodeosastokapasiteeteista ei ole kansallisella tasolla ajantasaista ja kattavaa tietoa.

Kukin sairaala tietää oman kapasiteettinsa, mutta ajantasaista tietoa koko terveydenhuoltomme kapasiteettia kuvaavista muuttujista ei ylläpidetä rekistereissä tai tietokannoissa. Voimme vain tehdä valistuneita arvioita, jotka pohjautuvat terveydenhuollon käyttötietoihin.

Puuttuva palanen sote-tiedon palapelissä onkin rekisteripohjainen paikkatieto. On valitettavaa, että emme tiedä kuinka monta sairaalaa tai terveysasemaa Suomessa tällä hetkellä on, emmekä ole koskaan määritelleet, mitä esimerkiksi sairaalalla tarkoitetaan.

Paikkatietoa ja sen käyttöön liittyvää osaamista on paljon, mutta koko järjestelmän rakennetta kuvaavat rekisterit loistavat poissaolollaan.

Hankkeissa ja tutkimuksissa on selvitetty, kuinka monta terveysasemaa Suomessa on ollut, mutta palveluverkon kehittymisen seuranta on vaikeaa. Hankkeissa on pystytty hyödyntämään sote-paikkatietoa innovatiivisin tavoin, mutta vain pienessä mittakaavassa. Palveluverkkotiedot on siis kerätty manuaalisesti kuntien verkkosivuilta tai puhelimitse.

Vieraskynä -kirjoitus “Sote-uudistus tarvitsee ajantasaista tietopohjaa” (HS 29.6.) osui oikeaan: sosiaali- ja terveydenhuollossa rekisteritietojen käyttömahdollisuudet ovat merkittävästi laajemmat kuin yksittäisten selvitysten, joissa paikkatietoa toki syntyy. Rekisterien ylläpito on vaativaa työtä, mutta tietoon perustuva päätöksenteko ja korkealaatuinen tutkimus tarvitsevat nimenomaan rekisteritietoa.

Paikkaan sidotut terveydenhuollon tiedot hyödyttäisivät monia: kansalaiset saisivat vertailukelpoista tietoa aukiolo- ja jonotiedoista, päätöksentekijät palveluverkon optimoinnista. Tutkijat voisivat valottaa palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja arvioida järjestelmän suoriutumiskykyä. Myös logistiikka ja teknologiayritykset hyötyisivät avoimesta paikkatiedosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjaa uudistetaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa nyt raskaalla kädellä. Sote-uudistuksen myötä palveluverkkoon liittyvän paikkatiedon yhdenmukaiselle keräämiselle voisi luoda lakiin perustuva pohjan. Rekisterien kehittämisessä tulisi huomioida geospatiaalinen ulottuvuus: jokaiseen tapahtumaan tulisi kirjata tieto siitä, missä se on fyysisesti tapahtunut. Yhdistämällä kertyvät tiedot luotettavaan palvelupisteitä ja niiden kapasiteettia kuvaavaan hallinnolliseen rekisteriin, näkisimme palvelujärjestelmästämme koko kuvan, yksittäisten palojen sijaan.

Kimmo Parhiala

projektipäällikkö, THL

Jarmo Rusanen

geoinformatiikan emeritusprofessori, Oulun yliopisto

