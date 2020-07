Elinikäinen oppiminen on kaunis mantra, jota suomalaisessa yhteiskunnassa toistetaan. Sitran Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kyselyn mukaan suomalaisten mielestä elinikäinen oppiminen on perusoikeus ja laaja yleis­sivistys arvo sinänsä.

Alle 30-vuotiaat elävät silti maailmassa, jota sävyttävät kilpailu, uravalinnan ehdottomuus sekä tehokkuuden ja elämän suunnan tietämisen vaatimukset. Elinikäisen oppimisen ihanne on heitetty nuorten kohdalla romukoppaan. Viesti on selvä: valitse laajasti, valmistu nopeasti.

Yläasteella nuoret ajattelevat, että lukioaineet on valittava viisaasti, jotta polku tulevaan ammattiin varmistuu. Lukiossa täytyy valita laajat oppimäärät lukiokursseista ja raataa hyvien arvosanojen eteen – ei tietämisen riemusta vaan tulevaisuuden turvaamisen pakosta. Paineet ovat kovat, minkä opettajat näkevät lukiolaisten kasva­vina jaksamisen ongelmina.

Oppilaille olisi hyvä viestittää, että ylioppilastutkinnon arvosanat eivät määrittele heitä ja että jatko-opintoihin on monta väylää. Korkeakoulujen sisäänpääsy on kuitenkin entistä enemmän kiinni juuri ylioppilastodistuksen arvosanoista, ja pääsykoevalinnan roolia on pienennetty.

Puutteistaan huolimatta pääsykoe mittaa sekä motivaatiota että osaamista. Pääsykoevalinnoista kiinni pitäminen vapauttaisi lukiolaiset kohtuuttomiksi kasvaneista suorituspaineista ja antaisi mahdollisuuden myös vuosien jälkeen hakea opintoihin, jotka on huomannut omakseen vasta myöhemmin. Kun yliopistojen oppilasvalintaa kehitetään, pitäisikin taata, että vähintään puolet uusista opiskelijoista valitaan pääsykokeen kautta.

Ennen kaikkea on aika herätä miettimään, miten puhumme oppimisesta ja koulutuksesta nuorten kohdalla. On syytä kysyä, miksi sieltä puuttuu salliva ja monipolkuinen keskustelu. Valinnat, joita nuoret tekevät opintojensa ja ammatinvalintansa suhteen, ­eivät ole aina ­lopullisia. Niiden pitäisi olla vain alku tielle, jossa on lupa muuttaa mieltään, erehtyä, innostua jostain uudesta ja vaihtaa suuntaa.

Tuija Flinck

rehtori, Tampereen yhteiskoulun lukio

Marja Heinonen

valtiotieteiden tohtori

Tampere

