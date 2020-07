Ritva Sorvali ihmetteli (HS Mielipide 6.7.), miksi suomalaiset eivät enää itse poimi marjoja. Ykskantaan voi sanoa, että meillä on ilmeisen hyvä perusturva: ei ole pakko tehdä töitä. Ja onhan se epä­mukavaa olla kyyryssä itikoiden ja hirvikärpästen ahdistelemana. Kännykkääkään ei ehdi ­näpytellä, jos on tietty määrä marjoja poimittavana.

Monella suomalaisella saattaa olla todella huono kunto ja liikkuminen vaivalloista. Thaimaalaiset vaikuttavat olevan ketteriä, ja heillä on motivaatiota. He tarvitsevat tulonsa perheensä elättämiseen ja tullakseen toimeen paremmin. Jouten­olosta heille tuskin kotimaassa maksetaan. Eivät kai he muuten tänne saakka tulisi meille laiskureille marjoja poimimaan.

Meidän on aika ryhdistäytyä monellakin tapaa. Mielestäni kaikkien tulee osallistua työn­tekoon, kunkin kykyjensä mukaan. Työt eivät ole loppuneet eivätkä lopu. Mutta ongelma on se, että nyt ei kannata lähteä töihin. Järjestelmä sinällään on luonut mahdollisuuden jättäytyä työelämän ulkopuolelle, ja lyhytnäköisyydellään se on aiheuttanut työvoiman tarvetta muualta. Velkarahallako maksamme tämän kaiken?

Jos me suomalaiset nyt kuitenkin menisimme poimimaan marjoja, kuka järjestäisi päivittäiset bussikyydit metsiin? Yleisillä kulkuneuvoilla ei pääse kovin moneen paikkaan. Jos kyyditys marjapaikoille kuitenkin järjestyisi ja poimijoilla olisivat eväät mukana, pakastettavaa varmaan kertyisi jo yhdenkin päivän aikana. Seuraavana päivänä voisi sitten tulla uudestaan, tai paikalle voitaisiin kyyditä uudet poimijat.

Kannattaa myös muistaa, että tämä työ ei vie etuisuuksia.

Kylli Tikkanen

Helsinki

