Senaatintorin terassiaukio on mainio idea. Pöytiä on melko väljästi, eivätkä kaikki edes löydä paikkaa istahtaa. Terassiaukeaksi paikka on kuitenkin mitä viehättävin. Historiallinen ympäristö on kaikkien nautittavana. Saniteettitilat ovat siistit, roskiksia on joka puolella, ­pöytiä käydään siivoamassa ja vartijat huolehtivat järjestyksestä. Hienoa!

Yksi asia ensi­visiitillä jäi kuitenkin ärsyttämään. Torin etelälaidalla kaiuttimista kuuluu mölymusiikkia, mikä ei lainkaan sovi terassi-ideaan. Jos musiikkia halutaan viihdykkeeksi, eikö nyt voitaisi tukea nuoria muusikoita ja katusoittajia, joilta työt ovat loppuneet kokonaan koronaviruksen takia? Esiintyjiä voisi tietysti olla ­kerrallaan vain yksi, ja esitettävä musiikki mahdollisimman vähämeluista ja enimmäkseen akustisen viihtyisää.

Kuka maksaa? Terassitorin kävijät hattukeräyksellä. Myös Helsingin kaupunki voisi tukea nuoria muusikoita kohtuullisella summalla. Laitetaan yhteinen kesäilo kiertämään.

Leena Seretin

Sipoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.