Kun Helsingin Sanomat kysyi ihmisten mieli­piteitä etä­työstä korona-aikana (HS 6.7.), suurin osa noin 600 vastaajasta oli tyytyväisiä. Etä­työn hyviksi puoliksi kerrottiin työ­matkojen poistuminen, kokousten lyheneminen, avo­konttori­melun puuttuminen sekä se, että työt sai tehdä omassa tahdissaan. Moni kertoi stressin ja työ­paineiden vähentyneen. ”Osa toivoi, ettei vanhaan toimisto­malliin tarvitsisi palata enää koskaan”, HS raportoi.

Tyytyväinen olin itsekin, ainakin enimmäkseen. Kirjoitin korona­virukseen keskittyvää Poikkeustila-palstaa, jonka tekeminen ei olisi onnistunut rauhattomassa toimistoympäristössä. Olen siis samaa mieltä kuin ne HS:n kyselyyn vastanneet, jotka arvioivat oman tehokkuutensa kasvaneen etätöissä.

Suomessa etätöihin siirtyi melkein 60 prosenttia työntekijöistä. Paljon oli kuitenkin niitäkin, joiden oli pakko mennä töihin, kuten kaupan myyjät, bussikuskit, rakennustyöläiset, sairaanhoitajat tai poliisit. Toisaalta monet eivät voineet mennä töihin, koska olivat tulleet lomautetuiksi tai jääneet työttömiksi.

Joidenkin työntekijöiden tilanne siis parani, mutta toisten huononi. Samalla tavalla tuntuu koronavirus kohdelleen ihmisiä muutenkin.

Viime viikkoina olen käynyt läpi koronakevään tapahtumia syksyllä ilmestyvää kirjaa varten. Eri ryhmien kokemuksia on ehditty kartoittaa jo monessa kyselyssä, joita ovat tehneet niin tiedotusvälineet, yli­opistot kuin kansalaisjärjestötkin.

Peruskoululaisten mielipiteitä etäkoulusta kerättiin toukokuussa kyselyllä, johon vastasi peräti 50 000 koululaista. Tutkimusta johtanut Turun yliopiston psyko­logian professori Christina Salmi­valli tiivisti Helsingin Sanomissa tulokset näin: ”Lasten ja nuorten kokemukset ovat olleet hyvin ­erilaisia riippuen siitä, millaisissa perheissä he elävät. Oppimiserot ovat todennäköisesti kasvaneet, kun oppimisen tukeminen on ollut pitkälti perheiden varassa. Myös hyvinvointierojen voidaan olettaa kasvaneen.”

Jyväskylän yliopisto taas teki ­huhti–toukokuun vaihteessa lapsiperheiden poikkeusarjesta kyselyn, johon osallistui noin 1 100 vanhempaa. Tutkijatohtori Matilda Sorkkilan mukaan silmiinpistävintä tutkimuksessa oli vastaajien kahtiajako: noin 54 prosenttia kertoi kokevansa tilanteen synkkänä tai toivottomana ja 44 prosenttia valoisana tai toiveikkaana.

”Tuntuu, että kaikki eivät tosiaankaan ole kokeneet tätä aikaa samalla tavoin. Vanhemmat jakautuivat hyvinvoiviin ja hyvin huonosti ­voiviin”, Sorkkila sanoi Helsingin Sanomissa.

Lasten omia tuntemuksia taas kyseltiin Pelastakaa Lapset -järjestön Lapsen ääni 2020 -kyselyssä, johon vastasi huhtikuussa yli 3 100 lasta ja nuorta. Ja tulos: ”Etenkin matalan tulotason perheissä lapset kokevat paljon ahdistusta, huolta ja hätää”, kertoi lapsiköyhyyteen erikoistunut asiantuntija Aino Sarkia.

Kyselyissä näyttää toistuneen kerta toisensa jälkeen Matteuksen evankeliumin havainto: ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.”

Taloudellisesti koronavirusepidemia on ollut monille uhka, mutta muutamille mahdollisuus. Kriisin pahin taloudellinen isku on vielä edessä, mutta jo nyt kymmenet­tuhannet suomalaiset ovat hakeneet asuntolainoihinsa maksuvapaita kuukausia. Sijoittajille osakkeiden hintakuoppa on kuitenkin ollut tilaisuus: he ovat ostaneet dippiä.

Korona-aikana henkisesti vahvat ovat kuntoilleet ja kehittäneet it­seään, henkisesti huterot ovat alkoholisoituneet ja kärsineet psyyken ongelmista. Onnelliset perheet ovat viettäneet laatuaikaa, onnettomat perheet ovat riidelleet tai eronneet. Autoilijat ovat voineet liikkua turvallisesti, mutta joukkoliikenteen käyttäjät ovat olleet tartuntavaarassa.

Kellä on, sille annetaan.

Ei ole yllätys, että huono-osaiset ovat kärsineet kriisistä. Yllättävää sen sijaan on, että niinkin monet ovat kokeneet oman tilanteensa parantuneen. Hyvät koululaiset ovat selvinneet koulutehtävistä nopeammin. Osa toimistotyöläisistä on saanut enemmän aikaan. Joku on löytänyt aikaa rauhoittumiseen ja itsensä kuunteluun.

Viime kevät oli traileri tulevaisuuden työelämästä. Se antoi esimakua siitä, mitä on tulossa: yksille vapautta, toisille vaikeuksia. Kepissä on kaksi päätä.

Kirjoittaja on Kuukausiliitteen toimittaja.