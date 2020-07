Muut lehdet

Karjalainen kommentoi seksuaali­rikos­lain­säädännön kokonais­uudistusta.

”Uudistuksessa eniten huomiota on herättänyt se, että suostumuksen puute tulee olennaiseksi osaksi raiskausrikoksen tunnusmerkistöä. Voimassa olevassa lainsäädännössä raiskaus on määritelty väkivallan, sen uhan tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta.”

”Lausuntokierrokselle lähtevän mietinnön mukaan raiskaustapauksia tutkit­taessa keskiöön nousee vapaaehtoisuus, eli raiskauksen tunnusmerkistö täyttyy jo sillä, jos toinen ei ole osallistunut vapaaehtoisesti tekoon tai on teon hetkellä ollut esimerkiksi päihtymyksen takia täysin passiivinen.”

”Uutta esityksessä on myös se, että rangaistavaa seksuaalista ahdistelua ovat sanalliset ja kuvalliset teot, esimerkiksi vastentahtoinen seksuaalisten kuvien lähettely. Vastentahtoista koskettelua koskisi uusi säädös, seksuaalinen kajoaminen.”

”Raiskausrikoksissa suostumuksen puutteen osoittaminen on uutta ja monissa tapauksissa vaikeaakin. Hyvänä tavoitteena on, että raiskauksista ja seksuaalisesta ahdistelusta ilmoitetaan entistä matalammalla kynnyksellä.”

Savon Sanomat toteaa oikeus­ministeriön asettaman työ­ryhmän haluavan, että seksuaali­rikosten tulkintaa tiukennetaan.

”Lainsäädännön ­uudistaminen on ete­nemässä Ruotsin mallin mukaisesti, jossa seksiin tarvitaan suostumus. Jos sellaista ei ole, kysymys on raiskauksesta.”

”Työryhmän esitys saattaa kuulostaa yksinkertaiselta: seksi ilman vapaaehtoisuutta on aina laitonta. Yksinkertaista se ei välttämättä ole erityisesti raiskauksen näytön osalta. Tuomioon tarvitaan näyttö. Sellainen voi jäädä antamatta sanaa sanaa vasten -tilanteissa, vaikka tekoon ei olisi suostumusta.”

”Raiskauksen uhreilla on ollut liian suu­ri kynnys ottaa yhteyttä poliisiin. Henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on lähtökohtaisesti tuomittavaa. Oikeusministeriön työryhmä on antanut hyvät askelmerkit lainsäädännön ajantasaistamiseksi.”

Hufvudstadsbladetin mukaan rikos­tilastojenkin valossa on aika tehdä jotain.

”Kymmenen viime vuoden aikana tilastoitujen raiskausten määrä on kaksinkertaistunut, ja viime vuonna poliisi kirjasi lähes 1 500 raiskausrikosilmoitusta.”

”Yleisesti ottaen työryhmän esittämät muutokset tarkoittavat sitä, että aiempaa useammat teot nähdään seksuaali­rikoksina ja rangaistukset kovenevat.”

”Raiskaus on erittäin vakava rikos, joka aiheuttaa usein pitkäkestoista vahinkoa, psyykkistä kärsimystä ja elinikäisen trauman.”

”Ongelmana on ollut, että jotkin tuomioistuimet tyytyvät antamaan tuomioita rangaistusasteikon alarajalta. Se antaa väärän kuvan siitä, kuinka vakavia ja loukkaavia seksuaalirikokset ovat.”