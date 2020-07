Sanni Seppo kirjoitti mielipidesivulla (HS 2.7.) Helsingin kaupungin sivuuttavan hankkeissaan kaupunkilaisten mielipiteet. Hän toivoi kansa­laisyhteiskunnalta vuorovaikutustaitoja.

Kumpulassa käynnissä oleva päiväkodin rakennushanke on valitettava esimerkki kaupungin tavasta toimia vastoin omaa osallisuusmalliaan. Uudisrakennuksen tieltä aiotaan louhia Limingantien kalliot, vaikka samalla tontilla on tyhjillään entisen koulun hiekkakenttä. Asukkaat ja paikallisyhdistykset ovat ehdottaneet päiväkodin paikaksi kenttää, jolloin kalliota ei tarvitsisi tuhota. Hanketta on ihmetelty myös kaupungin omien arkkitehtien ja päättäjien taholta, mutta suuntaa ei suostuta muuttamaan. Vedotaan kaavanmukaisuuteen, kiireeseen ja pitkälle edenneeseen prosessiin.

Lain ja asemakaavan puitteissa on mahdollista tehdä hyviä ja huonoja ratkaisuja. Kaava vuodelta 1996 ei tässä tapauksessa edusta enää nykypäivän rakentamisen arvoja. Kallion räjäyttäminen on kallista ja käsittämätöntä, kun vieressä on tyhjää ­tasamaata, jolle rakentamisen kaava mahdollistaa. Rakennuksella on elinikä, mutta tuhottua kalliota ei saa takaisin.

Kumpulassa ei vastusteta päiväkotia. Asukkaat ovat aktiivisesti ehdottaneet ratkaisuja kaupungille – tuloksetta. Aina on liian myöhäinen hetki vaikuttaa. Milloin on oikea aika? Tässä tapauksessa kaavasta olisi pitänyt valittaa 1990-luvulla.

Kaupungin prosessissa asukkaiden ei ole käytännössä mahdollista saada ääntään kuuluviin. Vain isoilla kampanjoilla päättäjät saadaan varpailleen ja reagoimaan. Eikö yhteistyö voisi toteutua aiemmin?

Hanna Lammi

Ulla Agopov

puheenjohtaja, Kumpula-seura

Sari Väntänen

toiminnanjohtaja, Kumpulan–Toukolan kylätilayhdistys

