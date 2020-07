Kulunut kevät on ollut rankkaa aikaa urasuuntaansa pohtiville nuorille. Kesätöiden saaminen on ollut haastavaa, kun paikkoja on tarjolla entistä vähemmän. Nuorilta onkin vaadittu kekse­liäisyyttä ja yrittäjämäistä asennetta. Yrittäjämäinen asenne tai toiminta ei kuitenkaan synny itsestään, vaan siihen tarvitaan monipuolisia oppimisympäristöjä. Kysymys kuulukin, annammeko nuorille tarpeeksi ­valmiuksia toimia yrittäjämäisesti.

Yrittäjämäisellä asenteella tarkoitetaan esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä, itseohjautuvuutta ja epävarmuuden sietämistä. Yrittäjämäiseen asenteeseen liittyvät ominaisuudet voidaan yhdistää vahvasti tulevaisuuden työelämätaitoihin. Asenteesta on siis hyötyä, vaikka ei tulevaisuudessa työllistäisikään itseään yrittäjänä.

Yksi keino edistää yrittäjämäisen asenteen muodostumista on tukea nuorten matalan kynnyksen yrittäjämäistä toimintaa. Talous ja nuoret TAT on yhdessä Helsingin, Vantaan ja Oulun kaupunkien kanssa tarttunut tähän haasteeseen ja tarjoaa tänä kesänä nuorille maksutonta tukea yritystoiminnan kokeiluun. Kesäyrittäjä-kampanja on esimerkki koulun ulkopuolisesta oppimisympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu pitkälti omaehtoisesti, käsi kädessä tekemisen kanssa. Helsingin kaupunki halusi kampanjan avulla tarjota helsinkiläisnuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjämäistä toimintatapaa yhtenä työllistymisen ja oppimisen vaihtoehtona.

Kesäajan yrittäjyysohjelmat ovat hyvä askel monipuolisemmassa nuorten yrittäjämäisen asenteen ja toiminnan tukemisessa. Nuorten kanssa käydyistä keskusteluista välittyy kuitenkin selkeä viesti: yrittäjyyskasva­tusta tarvitaan enemmän.

Monipuoliset oppimisympäristöt edellyttävät eri toimi­joiden – etenkin kuntien, koulujen ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden – välistä yhteistyötä.

Tavoitteemme on, että kesä­yrittäjyydestä muodostuu yksi toimintamalli yrittäjyyskasvatuksen ja kesätyöllistymisen edistämiseksi. Haastammekin kaikki kunnat tarjoamaan nuorilleen tukea yrittäjyyteen.

Elli Jaakola

Leevi Leivo

kesäyrittäjämentoreita

Tommo Koivusalo

yksikön päällikkö, NewCo Helsinki Helsingin kaupunki

Sanna Ikäläinen

projektipäällikkö, Talous ja nuoret TAT

