En ole kaatamassa Pirkkolan monitoimihallia, kuten halliyhtiön perustajat esittivät (HS 5.7.) vastauksessa kirjoitukseeni (HS 30.6.). Esitän hallin sijoittamista toiseen paikkaan alueella. Halli aiotaan nyt tehdä Keskuspuiston kapeimpaan kohtaan ja arvokkaaseen vanhaan metsään. Se on helsinkiläisille tärkeä ulkoilualue.

Yhtiön perustajien mukaan ”hallihanke ei ole sijoitustoimintaa vaan kansalaistoimintaa”. Hallin hankesuunnitelman mukaan tavoitteena on kuitenkin tuottaa alkuvaiheen jälkeen voittoa. ­Yh­tiön vetäjä on ilmoittanut jo tähänastiselle työlle ja sijoituksille ”kolmen miljoonan hinnan”, vaikka rakentaminen ei ole edes alkanut (HS 24.6.). Nopein tapa ratkaista hallinto-oikeuden edennyt kiista on sopia hallille uusi paikka.

Yrjö Hakanen

toimittaja, Helsinki

