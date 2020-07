Vieraskynä

Keskivaikean ja vaikean masennuksen aiheuttama työ­kyvyttömyys on huolestuttavasti kasvanut Suomessa, ja masennus on yleisin syy työ­kyvyttömyys­eläkkeelle päätymiseen. Yhä nuorempia potilaita jää masennuksen vuoksi pois työ­elämästä. Tilanne on sekä potilaiden kärsimyksen että yhteiskunnan kustannusten kannalta kestämätön.

Masennuksen hoito Suomessa on monelta osin tehotonta. Huomio ­tulisikin kiinnittää terveydenhuoltojärjestelmämme kehittämiseen. Potilaan sitoutumista hoitoonsa ei myöskään voi jättää huo­miotta. Hoitoon pääsyssä on lisäksi suuria aluekohtaisia eroja, mikä saattaa potilaat eriarvoiseen asemaan.

Masennusta hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Joissakin kunnissa, esimerkiksi Keravalla, on alettu onnistuneesti hyödyntää psykiatrin säännöllistä konsultaatiota terveysasemilla. Konsultoivan psykiatrin rooli tässä mallissa on neuvoa lääkäreitä hoidon valinnassa, tehostamisessa ja erikois­sairaanhoitoon lähettämisessä ja näin lisätä terveyskeskuslääkärien psykiatrista osaamista.

Tämä malli ei ole kuitenkaan laajalti käytössä Suomessa, vaikka tahtoa käyttöönotolle varmasti on. Masennuksen tehokas hoito perusterveydenhuollossa on aina edullisempaa kuin erikoissairaanhoidossa.

Moni masennuspotilas ei saa riittävää lievitystä oireisiinsa ensimmäisestä masennuslääkkeestään. Koska vastaanotolle on vaikea päästä ja seuranta voi olla vajavaista, potilas joutuu sietämään masennusoireitaan jopa vuosia ennen kuin lääkehoitoon puututaan. Toinenkin lääkehoito voi ­olla tehoton. Tutkimusten mukaan ­jopa kolmasosa keskivaikeaa tai vai­keaa masennusta sairastavista potilaista ei saa riittävää apua kahdesta eri lääkekokeilusta.

Oireiden kartoituksessa tulisi käyttää systemaattisesti arviointi­asteikkoja. Nyt näin tehdään vain joissain psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköissä. Hoitava lääkäri voi vaihtua usein, eikä potilastietoihin kirjata riittävästi tietoja uutta lääkäriä varten. Vain osa potilaista saa ja käyttää riittävää lääkehoitoa.

Psykoterapia on tärkeä hoito­muoto yksin tai osana masennuksen hoitoa. Vaikeassa masennuksessa potilaan toimintakyky on yleensä heikentynyt niin, etteivät voima­varat riitä psykoterapiaan.

Pääsy psyko­terapiaan on usein vaikeaa, sillä vapaita psykoterapeutteja ei ole riittävästi tarjolla. Yhtenä syynä on se, että Suomessa tuetaan pitkiä psykoterapiahoitoja, jotka sitovat psykoterapeuttien resursseja. Tutkimusnäytön mukaan intensiiviset aikarajoitteiset psykoterapiat ovat varsin tehokkaita ja riittäisivät useimmille perustason masennuspotilaille.

Sosiaali- ja terveysministeriön Kiireettömän hoidon perusteet -julkaisussa todetaan, että lievää tai komplisoitumatonta keskivaikeaa depressiota voidaan hoitaa erikoissairaanhoidon ohjeistamana ja tukemana. Jos hoito ei tehoa, tarvitaan psykiatrisen erikoissairaan­hoidon konsultaatiota tai hoitoa.

Psykiatrisissa erikoissairaanhoidon yksiköissä on lähes joka puolella Suomea pulaa erikoislääkäreistä, mikä rajoittaa pääsyä erikoissairaanhoidon piiriin. Erikoissairaanhoidossa hoitoajat venyvät pitkiksi, jolloin uusien potilaiden riittävän intensiivinen hoito on harvinaista, kun voimavaroista suuri osa kohdistuu pitkäaikaisille potilaille. Sairaalahoitoon päädytään käytännössä useimmiten vakavan itsetuhoisuuden ja psykoosioireiden vuoksi.

Erikoissairaanhoidossa potilaalle voidaan tarjota niin sanottuja neuromodulaatiohoitoja, joihin kuuluvat muun muassa sähköhoito ja sarjamagneettistimulaatio. Näiden hoitomuotojen saatavuudessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Ehdotonta kärkeä osaamisessa ja hoitojen tarjoamisessa edustavat Helsingin ja Turun yliopistolliset sairaalat ja niiden neuromodulaa­tioyksiköt. Valitettavasti kaikkia näitä hoitoja tarvitsevia potilaita ei voida hoitaa näissä yksiköissä.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat suuret, mutta kattavan, vuonna 2012 julkaistun eurooppalaisen tutkimuksen mukaan varsin pienet verrattuna työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin.

Jotta masennuksen vuoksi elä­köityminen saataisiin vähenemään, perusterveydenhuollossa tarvitaan tiiviimpää hoidon seurantaa ja erikoissairaanhoidossa työtapojen ja -menetelmien uudistamista.

Jyrki Korkeila ja Saara Rannanpää

Korkeila on psykiatrian professori Turun yliopistossa ja ylilääkäri Satasairaalassa. Rannanpää on farmakologian dosentti sekä lääketieteellinen asiantuntija Janssen Finlandissa.

