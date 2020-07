Helsingin Sanomat (5.7.) käynnisti keskustelun siivouspalveluiden kilpailuttamisen ongelmista. Sen jälkeen on tuotu esiin vastaavia ongelmia muillakin aloilla. Syystäkin on keskitytty työntekijöiden oikeuksien polkemiseen, mutta on syytä huomata, että vastuuton kilpailutus ja ketjutus voivat vaarantaa myös asiakkaiden oikeusturvan, kun kyse on yhteiskunnallisista palveluista ja niiden tukitoimista.

Viranomaisten toimintaa ohjaaviin hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu muun muassa asiakkaan oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös. Jos viranomaisella ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä, tarvitaan kääntäjää tai tulkkia. Tällöin viranomaistyön laatuun vaikuttaa myös tulkkien ammattitaito.

Julkisen sektorin tulkkaus- ja käännöspalvelut koskevat valtaosin yhteiskunnassa kielellisesti heikossa asemassa olevia, ja monet tulkit ja kääntäjät ovat itsekin maahanmuuttajataustaisia. Julkishallinnon käännös- ja tulkkauspalveluita on kilpailutettu jo vuosien ajan, ja niiden yksikköhinnat ovat laskeneet laskemistaan.

Kaikilla ketjuuntuneilla aloilla kilpailutus iskee kovimmin ketjun viimeisiin lenkkeihin, siis tässä tapauksessa varsinaisen käännös- tai tulkkaustyön tekeviin. Kun hinnat laskevat, pätevimmät ja kokeneimmat kääntäjät ja tulkit hakeutuvat väistämättä tehtäviin, joista saa parempaa palkkaa ja lopulta vaativaa asiantuntijatyötä teetetään monesti vain satunnaisilla, jonkin verran eri kieliä osaavilla ihmisillä.

Jos kilpailutuksissa ei huolehdita siitä, että viranomaisasioiden hoidossa käytetään osaavia, koulutettuja ammattikääntäjiä ja -tulkkeja, vaarannetaan virkamiestyön lopullinen laatu ja halpatyövoimana käytettävien ihmisten oikeusturva.

Sirpa Alkunen

puheenjohtaja,

Kristiina Antinjuntti

toiminnanjohtaja,

Pia von Essen

hallituksen jäsen,

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.