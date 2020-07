Jos olisin Britannian pääministeri Boris Johnson, pitäisin visusti silmällä seinänaapuriani. Naapuri voi nimittäin olla järjestämässä Johnsonille vielä jokin kaunis päivä sekä häätöä että potkuja.

Pääministerin naapurissa Downing Streetillä asuu valtiovarainministeri Rishi Sunak. Maanantaina tulee kuluneeksi vasta viisi kuukautta siitä, kun Johnson nosti isolle yleisölle täysin tuntemattoman Sunakin konservatiivihallituksensa avainministeriksi.

Nyt Sunakista, 40, puhutaan jo seuraavana pääministerinä. Mielipidemittausten mukaan Sunak on supersuosittu.

Johnson, 56, tuntuu äkkiä kovin vanhalta ja kuluneelta, vaikka vaalivoitosta on vasta seitsemän kuukautta.

Mitä tapahtui? Pandemia tapahtui.

Pandemia myllertää poliittisia asetelmia niin Britanniassa kuin muuallakin.

Johnson toipui covid-19-sairasvuoteeltaan, mutta poliittisesti koronavirus on käynyt hänelle raskaaksi. Pääministerinä hän on päävastuussa brittihallituksen virhearvioista ja -päätöksistä pandemian alkuvaiheessa.

Johnsonia rasittaa myös se, että hänen poliittinen tyylinsä ei sovi kriisiajan viestintään. Vitsien aika on nyt ohi.

Johnsonin tähden laskiessa Sunakin suosio sen kun nousee. Helppo nakki, moittivat kriitikot. Kukapa ei rakastaisi valtiovarainministeriä, joka lappaa kymmeniä miljardeja yrityksille ja työntekijöille. Kohta jopa ravintolaruoasta saa alennusta, jos uskaltaa syödä sisällä.

Kyse ei ole kuitenkaan vain rahasta.

Silloin kun Johnson vetää hallituksen koronatiedotustilaisuuksia, yleisö joutuu jännittämään: pysyykö pääministeri nuoteissaan. Silloin kun Sunak on vetovastuussa, meno on sulavampaa. Yleisö voi rentoutua edes hetkeksi ja luottaa siihen, että homma on hoidossa.

Perintöprinssiksi uumoiltu Sunak on muutenkin vähän kuin prinssi: uutterien intialaistaustaisten siirtolaisten (isä lääkäri ja äiti apteekkari) poika, joka kävi Oxfordin yliopiston, loi uran finanssialalla ja nai intialaisen miljardöörin tyttären.

Tuleeko hänestä vielä joskus pääministeri? Kriittisiä muuttujia on kolme.

Yksi: Kuinka kestää ja pärjää Johnson.

Kaksi: Milloin alkaa pandemiavelkojen maksun aika, ja veroja on pakko nostaa.

Kolme: Kuinka pian työväenpuolueen Keir Starmer saa labourin iskukuntoon.

Oli miten oli, varminta on pitää Sunakia silmällä. Niin tekevät kaikki muutkin.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.