Vieraskynä

Suomen metsäteollisuuden jalostusarvo eli se, kuinka pitkälle jalostettuja tuotteita puusta tehdään, on 2000-luvulla pienentynyt huomattavasti. Alan viennistä on suhteellisen lyhyessä ajassa tullut yhä raaka-ainevaltaisempaa.

Metsäteollisuuden kehitykselle ladataan suuria odotuksia tulevaisuuteen katsovissa hankkeissa ja ohjelmissa. Viittaaminen metsäteollisuuteen nimenomaan biotalousalana viestittää näitä odotuksia ja toiveita. Myös alan suuryritysten viestintä heijastaa niiden pyrkimyksiä esiintyä uuden aallon teollisuuden edustajina, joiden tuotanto tulevaisuudessa korvaa kiertotalouteen soveltuvana vanhan fossiilitalouden.

Yhteisenä tavoitteena on siirtyä tuotannossa bulkkituotteista lähempänä kuluttajia oleviin tuotteisiin sekä laajentaa tuotepalettia kemianteollisuuden lääke-, kosmetiikka- ja ruokateollisuuden puolella. Vaateteollisuuden kohdalla toiveena on, että puuvillan ja pitkälti muovipohjaisten tekokuitujen sijaan tekstiilejä voitaisiin valmistaa myös suuressa määrin puukuidusta.

Verrattuna tekokuituihin tai puuvillan tuotantoon puukuitu on monella tapaa ympäristön kannalta hyödyllistä, varsinkin vedenkulutuksen ja ilmaston näkökulmasta. Puumateriaali ja puukuitu ovat kaiken kaikkiaan monipuolisia raaka-aineita, jotka soveltuvat moniin kulutustuotteisiin. Niiden käytöllä voidaan korvata fossiilitalouteen perustuvia tuotteita yllättävän laajasti.

Optimistista tulevaisuudenkuvaa on hyödyllistä peilata metsäteollisuuden jalostusarvon kehitykseen tällä vuosituhannella. Yksi mittari tässä tarkastelussa on teollisuuden­alan jalostusarvon suhde käytettyyn puukuutiomäärään. Tämä mittari näyttää raaka-aineen käytön aikaansaaman jalostusarvolisän kansan­taloudessa.

Mitattuna käytettyä puukuutiometriä kohti metsäteollisuuden arvonlisäys on romahtanut 2000-luvun alun tilanteesta alle puoleen. Alenevaa trendiä on ajanut etenkin kemiallisen metsäteollisuuden kehitys, kun paperiteollisuuden tuotantoa on korvautunut raaka-aine­luokkaan kuuluvalla sellun tuotannolla. Jalostusasteen vähenemistä on kuitenkin tapahtunut myös mekaanisessa metsäteollisuudessa, siis puutuote­alalla.

Sellun tuotannolla ja viennillä on tietenkin ollut yhtiöiden kannalta vahvat kaupalliset perusteet, kun hintataso maailmalla on pitkään taannut hyvät voitot sellun myynnissä ja kun monien paperilaatujen – kuten sanomalehti- ja aikakauslehtipapereiden sekä toimistopapereiden – kysyntä on merkittävästi vähentynyt. Se, että yritykset ovat reagoineet alkamalla painottaa sellun tuotantoa ja markkinointia, on niiden kannalta ollut loogista.

Kansantalouden näkökulmasta sellun tuotannon ja viennin hallitsevuus näyttää ei-toivottavalta. Jalostusarvon romahdus merkitsee yksinkertaisesti sitä, että teollisuuden­alan Suomeen kohdistuvat talou­delliset hyödyt ovat pienentyneet suhteutettuna metsien käyttöasteeseen.

Vaikka raakapuun tuotanto ja hakkuiden määrä ovat lisääntyneet viime vuosienkin aikana, suomalainen yhteiskunta ei ole saanut vastaavaa lisähyötyä. Suomen rooliksi on yhä enemmän tullut toimittaa raaka-ainetta. Tämän raaka-aineen jalostamisen tuomat taloudelliset hyödyt korjataan Suomen ulkopuolella.

Myös ympäristön näkökulmasta kehitys on ollut kielteistä. Kun jalostusarvo vähenee metsäteollisuudessa, Suomi saa metsien hakkuiden ja metsätalouden ympäristö- ja ilmastohaittojen vastineeksi aikaisempaa pienemmän taloudellisen korvauksen. Se taloudellinen hyöty, joka ennen saatiin tuhannen hehtaarin hakkuista, voi nyt vaatia kahdentuhannen hehtaarin hakkuut.

Vaikka puulle ollaan kehittelemässä ja on jo kehitettykin useita kor­kean jalostusasteen tuotteita, jalostusasteen merkittävä kohottaminen ei kokonaisuudessaan ole helppoa. Pilottivaiheessa kilpailu pääoma­sijoittajista on kovaa, ja markkinoille päästessään uudet tuotteet kohtaavat kilpailukykyongelmia.

Puunjalostukselle ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä mitään suurten volyymien ja korkean ja­lostusasteen loppukäyttöä. Tästä huolimatta arvokasta tutkimustyötä uusien puuraaka-ainesovellusten parissa tulee jatkaa ja tehostaa, jotta alan kielteinen jalostusarvokehitys saadaan ainakin jossain määrin käännettyä viime vuosia myönteisemmäksi.

Jussi Uusivuori

Kirjoittaja on tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa (Luke).

