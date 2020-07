Muut lehdet

Ilkka-Pohjalainen toteaa matka­kuumetta potevien saavan tuskaansa helpotusta, kun Suomi keventää koronaviruksen leviämistä estämään asetettuja matkustusrajoituksia ensi maanantaina.

”Matkustamisen helpottuminen ei tarkoita sitä, että nyt olisi syytä rynnätä suin päin maailmalle. Koronavirusta ei edelleenkään ole kukistettu, ja tauti­tapauksia ilmenee niin Euroopassa kuin muuallakin päivittäin.”

”Yhteiskunnan avaaminen askel askeleelta on oikein ja välttämätöntä. Se on kuitenkin tehtävä hallitusti ja asiantuntijoiden ääntä tarkasti kuunnellen. Rajojen avaaminen lisää mitä todennäköisimmin tautitapausten määrää. Riski uuteen tautiaaltoon on olemassa, eikä sen mahdollisuutta ole syytä aliarvioida.”

”Ensimmäisestä aallosta Suomi selvisi hyvin. – – Turhien riskien välttäminen on ollut kaukonäköistä viisautta.”

”Saman viisauden soisi jatkuvan matkustusrajoitusten poistuessakin. Matkalle lähtöä kannattaa miettiä tarkkaan ja matkustaa mieluummin kotimaassa. Samalla antaa tukensa koronasta kärsineille paikallisille yrittäjille.”

Aamulehti kehottaa harkitsemaan ulkomaille lomalle lähtemistä hyvin tarkasti.

”On syytä tutustua kohdemaan tilanteeseen ja punnita hyödyt ja haitat perusteellisesti.”

”On hieno asia, että pitkään vakavissa talousvaikeuksissa ollut matkailuala saa viimein vauhtia. Päätös on järkevä ja odotettu, mutta se ei silti poista jokaisen ihmisen omaa vastuuta. Lisäksi on hyvä muistaa, että Euroopan monessa maassa turvatoimet ovat Suomea järeämmät.”

”Kotimaan matkailu on tietenkin erittäin suositeltavaa. Suomi on varsinkin kesällä täynnä upeita kohteita, joihin ei välttämättä muutoin tulisi koskaan tutustuttua.”

Karjalainen muistuttaa, että matkustaminen ulkomaille on yhä epävarmaa.

”Epävarmuutta matkustamiseen tuo koronatilanteen arvaamattomuus. Jos epidemiatilanne jossakin maassa pahenee, karanteenimääräykset voivat tulla uudestaan voimaan. Se aiheuttaa päänvaivaa matkoja suunnitteleville mutta myös matkatoimistoille ja lentoyhtiöille.”

”On myös selvää, ettei lomailu ulkomailla ole nyt sellaista kuin se ennen oli. Turistipaikoissa pitäisi olla rajoituksia siitä, minkä verran ihmisiä pääsee kerralla rannoille, ravintoloihin tai ostos­paikkoihin. Turvaväleistä on huolehdittava, ja useissa paikoissa on käytettävä kasvomaskia. Tunnelma tutuissakin matkakohteissa voi olla nyt hyvin erilainen.”

Maaseudun Tulevaisuus pitää harmillisena, että matkustusrajoitukset Suomen ja Ruotsin välillä jatkuvat.

”Tällä hetkellä Ruotsin uhkapeli näyttää johtaneen maan paitsioon, josta se toivottavasti pääsee pian pois.”