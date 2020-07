Helsingin Sanomissa (24.6.) oli laaja juttu Pirkkolaan suunnitellun monitoimihallin paikasta. Hallin sijaintia on kritisoitu sillä, että se tuhoaa Keskuspuistoa.

Mielestäni suunniteltu paikka on hyvä. Keskuspuisto ei siltä osin ole metsäistä ja lisäksi alueella on jo nyt sopivasti urheilukenttä, jäähalli, uimahalli, Pirkkolan nurmikenttä ja Pirkkolan luonnonnurmi. Monitoimihallin rakentaminen niin, että se itäosastaan rajoittuu uimahalliin ja pohjoisosastaan parkkipaikkaan, säästää luontoa, kun hallin kaksi sivua rajoittuu rakennettuun alueeseen.

On myös väitetty, että paikka olisi Keskuspuiston kapein alue. Sitähän se ei ole. Puistoa on myös Plotin itäpuolella. Esimerkiksi Välitalontien kohdalla puisto on kapeampaa.

Jos Hämeenlinnantiestä olisi tehty kaupunkibulevardi, se olisi tuhonnut paljon Keskuspuistoa. Onneksi niin ei käynyt.

Olli Aulio

50 vuotta Pakilassa ja Paloheinässä asunut helsinkiläinen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.