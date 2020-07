Tuija Flinck ja Marja Heinonen pohtivat (HS Mielipide 9.7.) elinikäisen oppimisen periaatteen merkitystä nuorten näkökulmasta. Kriittisessä kirjoituksessaan he osuivat mielestäni oikeaan esittämissään huomioissa. Tuntuukin, että opetushallinnossamme oikea käsi ei aina oikein ole selvillä siitä, mitä vasen käsi tekee.

Elinikäisen oppimisen idea on esillä esimerkiksi nykyisessä hallitusohjelmassa. Siinähän tavoitteeksi on asetettu, että ”jokaisella on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät”.

Yksilötasolla jatkuvaan oppimiseen tarvitaan ainakin riittäviä oppimisen taitoja ja motivaatiota. Tämän tietäen on kummastuttavaa, että muutaman viime vuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Opetushallituksessa on puuhattu esimerkiksi numeerisen arvioinnin laajentamista alkamaan jo alakoulussa. Toki hyvin menestyvät oppilaat motivoituvat tuloksistaan, mutta hyvin tiedetään, että numeerisella arvioinnilla on kielteinen vaikutus huonoja arvosanoja saavien oppilaiden motivaatioon. Motivaatiotekijät ovat merkittävä osa ”rahkeiden riittävyyttä”.

Toinen kummastuksen kohde on ylioppilastodistusten arvosanojen merkityksen korostuminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Flinck ja Heinonen nostavat aivan oikein esille ne suorituspaineet, joita lukiolaisille aiheutuu tällaisesta kilpailutilanteesta. Osalle tämä merkitsee mielenterveyteen kohdistuvaa, sinänsä turhaan aiheutettua uhkaa.

Lisäksi riittävän usein on jo tuotu esille ammatillisen koulutuksen suorittaneiden pulmallinen tilanne korkeakoulujen uudistuneessa valintamenettelyssä. Kun tavoitteena on ”jokaisen kansalaisen” opintien mahdollistaminen, on vaikea ymmärtää, että samanaikaisesti joidenkin kansalaisten opintien eteen tietoisesti viritetään tämän kaltaisia esteitä.

Harri Keurulainen

yliopettaja, Tampere

