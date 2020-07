Koronakriisin jälkeenkin yhteiskuntamme ratkaisevat kysymykset liittyvät väestölliseen huoltosuhteeseen. Eläkejärjestelmän rakenne kestänee eliniänodotteen nousun ja jopa melko alhaisen syntyvyyden. Muussa julkisessa taloudessa ei ole vastaavia rahastoja kuin eläkepuolella, jolloin huoltosuhteen muutos näkyy kattamattomina lisämenoina. Toisin sanoen nykyisen julkisen sektorin palvelutason säilyttäminen edellyttää julkisen sektorin tulojen kasvattamista.

Väestön hyvinvointi rakentuu aina edellisten sukupolvien työlle, mutta käytännössä väestö elää aina tällä hetkellä tehdystä työstä. Tuotettuja hyödykkeitä ja resursseja voidaan siirtää ajassa vain hyvin rajallisesti. Yhteisössä ajassa siirtäminen tapahtuu yhteistyön kautta. Jos jollakin on enemmän kuin mitä tarvitsee tänään, kannattaa hänen siirtää ylijäämä yhteisölle tulevaisuuden tuotanto-osuutta vastaan.

Sekä eläkejärjestelmä että hyvinvointiyhteiskunta nojaavat tälle vastavuoroisuuden periaatteelle. Kun olemme avun tarpeessa, meitä autetaan. Kun kykenemme auttamaan muita, me autamme muita.

Eläkkeellä jo olevien tai pian eläkkeelle siirtyvien kannalta on keskeistä, miten voimme varmistaa sen, että ikärakenteen heikentyessä meillä riittää tarpeeksi työtä ja työllisiä, jotta kaikkien hyvinvointi voidaan varmistaa. Tässä keskeinen ylisukupolvinen menestystekijä on koulutus.

Työmarkkinat tarvitsevat yhä koulutetumpaa työvoimaa, ja koulutusjärjestelmämme on vastannut haasteeseen hitaasti. Ilman toisen asteen tutkintoa työllistyminen on jo erittäin vaikeaa ja silläkin palkkataso jää alhaiseksi. Vesa Vihriälän työryhmän esityksen mukaisesti jokaiselle nuorelle pitää varmistaa toisen asteen tutkinto. Tämä ei yksin kuitenkaan riitä kattamaan koulutusinvestointien vajetta. Tällä hetkellä nuorista noin 40 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon, kun jatkossa avautuvista työpaikoista lähes 60 prosenttia vaatii korkeakoulutusta.

Vain riittävän koulutetulla työvoimalla voidaan saavuttaa korkea työllisyys korkealla tuottavuudella ja kohtuullisin työehdoin – toisin sanoen korkea arvonlisäys. Matalalla tuottavuudella korkeakaan työllisyysaste ei välttämättä riitä, koska väestö ei oikeastaan elä työstä vaan arvonluonnista. Alhaisella tuottavuudella toimeliaisuutta voi olla paljonkin, mutta syntyvää ja jaettavaa arvonlisää vähän.

Korkeakoulutus on keskeinen keino varmistaa, että koko väestö pääsee mukaan talouden ja tuottavuuden kasvuun. Huolimatta menneestä politiikasta, jolla maakuntiin saatiin korkeakoulut, on pitkä koulutuspolku maakunnissa yhä paljon harvinaisempi kuin Etelä-Suomen suurissa keskuksissa. Tämä ei ole kestävää.

Vaikka matala koulutustaso joissain maakunnissa olisi hidastanut etelään suuntautuvaa muuttoliikettä, maakuntien elinvoima ei voi rakentua nuorten vaihtoehtojen puutteelle. Sen on rakennuttava sille, että jokainen voi omassa maakunnassaan saavuttaa maailmanluokassakin korkean osaamisen ja luoda osaamisellaan uutta työtä ja hyvinvointia alueellaan.

Anssi Kemppi

Eläkeliiton toiminnanjohtaja, Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen jäsen

