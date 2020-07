Anja Juppala kirjoitti siitä, miten monia ihmisiä kiusataan Suomessa (HS Mielipide 3.7.). Hän mainitsi, että monet vähemmistöt, kuten vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat, joutuvat Suomessa järjestelmällisen syrjinnän kohteeksi.

Suomessa on ollut useita hankkeita, joiden avulla on pyritty vähentämään kiusaamista, mutta monet hankkeet on lopetettu. Kukaan ei tunnu välittävän kiusatuista ihmisistä. Monet mielenterveyden järjestöt ovat julkisuudessa sanoneet, että hyvin monet kiusatut ihmiset kärsivät mielenterveyden ongelmista.

Ruotsissa hyvin monet vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat ovat osa työelämää. Meillä Suomessa asenteet eivät kuitenkaan tunnu millään tavalla muuttuvan.

Mika Lille

Helsinki

