Pormestari Jan Vapaavuoren ideasta syntyneestä Senaatintorin jättiterassista on päätöksen jälkeen virinnyt vilkas keskustelu.

Tapaus antaa aihetta kritiikkiin sekä demokraattisen päätöksenteon että kaupunkisuunnittelun kannalta. Kaupunkiympäristölautakunta sivuutettiin kokonaan. Pyydettiinkö lausunnot museovirastolta, kirkkohallitukselta, Helsingin yliopistolta ja valtioneuvoston kanslialta, joita asia kiistatta koskee? Monumentaaliaukion suunnittelijat, J. A. Ehrenström ja C. L. Engel varmasti kääntyisivät haudassaan, jos he tietäisivät, että heidän luomustensa eteen on pystytetty käymälät.

Jos kysymys on vain koronaviruksen ravintoloille aiheuttaman taloudellisen ahdingon helpottamisesta, keskustasta olisi löytynyt sopivampia paikkoja suurelle terassille. Onko muita paikkoja harkittu ja miksi ne hylättiin? Jo nyt on tehty ehdotuksia, että Senaatintorin jättiterassista tehtäisiin kesäisin, parhaana turistiaikana, pysyvä.

Senaatintori ei ole mikä tahansa tori. Se on keskeinen osa Suomen historiaa ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen esimerkki 1800-luvun alun uusklassisen tyylin rakennustaiteesta. Jollei Helsingin kaupunki ymmärrä käsitellä kansakunnan keskeistä kulttuuriperintöä sen arvoa ja merkitystä vastaavalla tavalla, se voitaisiin valtiovallan toimesta suojella rakennussuojelulailla tai erillisellä lailla.

Lauri Nordberg

ympäristöjuristi, Helsinki

