Haluan lähettää kiitokseni Raitiovaunu 1:n kuljettajille.

Muutaman kerran on tapahtunut niin, että sauvakävelyllä ollessani ja ylittäessäni Pohjolankatua, on Raitiovaunu numero 1 pysähtynyt ja antanut minun ylittää kadun. Se on tuntunut ensiksikin hyvin uskomattomalta, mutta samalla erittäin mukavalta ja saanut hyvän mielen ja tunteen sydänalaan.

Onkohan tämä ilmiö jotain koronaviruskriisistä johtuvaa, vai uusi ohje?

No, minulle se joka tapauksessa nosti hymyn kasvoille ja sai aikaan erittäin hyvän mielen.

Malla Perisalo

Käpylä, Helsinki

