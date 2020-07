Työurani alkoi jo ennen ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää ja olen saanut nähdä, kuinka tarpeellinen se on suomalaisille palkansaajille. Kuuluin itse aina siihen työvoimaan, joka jousti ensimmäisenä puskurina työttömyyden kautta, olipa kyse kausivaihtelusta tai toinen toistaan seuraavista taantumista.

Tähän liittyen on ollut ikävää seurata keskustelua ”kannustavista” työllisyys- ja sopeuttamistoimista. Käytännössähän niillä halutaan vain uusia lisäheikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja tuhota lopullisesti sen mitä tärkeämmät lisäpäivät. Tilalle halutaan tarjota entistäkin pienipalkkaisempaa palkkatyötä ja mikroyrittäjyyttä, eli integroida suomalaisia suoritustason työntekijöitä vieläkin lähemmäksi ulkomaista halpatyövoimaa. Tällaisen työn veronkantokyky on olematonta eikä eläketurvaa kerry. Ainoa, mikä kertyisi on julkisten palveluiden rapautuminen, palkkapolarisoituminen ja vanhuusköyhyys.

Ansioturvan asiantuntijoina myös kuullaan ja siitä päättävät ihmiset, joiden tulotaso on monin- tai jopa monikymmenkertainen keskivertoiseen palkansaajaan nähden. Useimmiten puuttuu myös henkilökohtainen kosketuspinta työttömyyteen ja pienipalkkaisuuteen, tai ainakin se on jo unohtunut.

Ansioturvaan kajoamisen sijasta järjestelmää olisi kiireesti kehitettävä: Työttömyyskassat voisi yhdistää yhdeksi julkiseksi kassaksi, jonka jäsenyys alkaisi automaattisesti työelämään siirtymisen myötä. Tällaista on aikaisemmin jo esitetty ja nyt kokoomuksesta tuotiin esiin samankaltaista järjestelyä (10.7.). Kaikki palkkatyöntekijät tulisivat luontojaan ansiosidonnaisen järjestelmän piiriin ja samalla historiaan siirtyisi työnantajien synnyttämä niin sanottu Loimaan hajottajakassa häiriötekijöineen.

Ammattiliitot saisivat keskittyä pelkästään siihen tärkeään työhön, mihin ne alun perin on perustettukin eli järjestäytyneiden työntekijöiden edunvalvontaan.

Tapio Niemelä

komennusmies evp, Jämsä

