Viime päivinä on keskusteltu ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta koskemaan myös niitä, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan.

Koronakevät on yllättänyt tuhannet lomautetut ja irtisanotut. Moni on tippunut järjestelmän ulkopuolelle, koska ei ollut tajunnut liittyä kassaan. HS (11.7.) uutisoi työntekijäliittojen keskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n vastustavan uudistusta. Tähän on vaikeaa keksiä muuta syytä kuin jäsenkadon pelko. Kassaan kuuluminen ei nytkään edellytä ammattiliiton jäsenyyttä, mutta moni liittää ne mielessään yhteen.

Ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä perustelemaan olemassaolonsa muuten kuin epäreilua järjestelmää pönkittämällä. Hyvä ja reilu suomalainen työelämä ei ole sattumaa – se on ay-liikkeen vuosikymmenten työn tulosta. Sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä muuttuvassa maailmassa. Järjestäytymisen saavutukset on helppo muistaa, kun katsoo Suomen rajojen ulkopuolelle. Etenkään köyhissä maissa työntekijällä ei usein ole mitään suojaa eikä mahdollisuuksia elämiseen riittäviin ansioihin. Yhdysvallat, jossa vain kymmenisen prosenttia kuuluu liittoon, on kuuluisa heikoista työehdoistaan.

Ay-liikkeen on aika kirkastaa tavoitettaan. Sitä tarvitaan yhä rakentamaan oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Teemoja, joissa ay-liikkeen tulisi ottaa isompi rooli ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen tavalla, joka huomioi työntekijän oikeudet, oikeudenmukainen verotus ja sosiaaliturvan kehittäminen.

Näin me suomalaiset näemme ay-liikkeen arvon: oikeuksien turvaajana ja reilumman maailman edistäjänä, ei epäreilua järjestelmää pönkittävänä linnakkeena.

Lyydia Kilpi

yritysvastuuasiantuntija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.