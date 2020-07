Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) julistaa: ”Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.”

Nyt on paljastunut, että osassa kuntia ja kouluja siivoustyötä on ulkoistettu yrityksille, jotka häikäilemättä polkevat työntekijöidensä oikeuksia. Työolot ovat pahimmillaan muistuttaneet orjatyötä, turvapaikanhakijoiden hataraa kielitaitoa ja hädänalaista asemaa on käytetty härskisti hyväksi.

Suomessa koulut ovat kohtuullisen tasalaatuisia. Opettajat ovat saaneet korkeakoulutuksen ja opetussuunnitelma on kaikilla sama. Huoltajien ei tarvitse yleensä olla opetuksesta huolissaan. Ehkä vanhempien tulisikin nyt kysyä lähikoulustaan seuraavia asioita: Miten siivoustoimi ja ruokahuolto on järjestetty? Onko varmaa, että ne yritykset, jotka siivous- ja tukipalveluja kouluilla hoitavat, kunnioittavat perusopetukselle määriteltyjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä oikeudenmukaisuuden periaatteita?

Kouluilla ja kunnilla olisi nyt mahdollisuus profiloitua myönteisesti. Oppilaitos voisi halutessaan vaikkapa hankkia itselleen sertifikaatin ja julistautua reilun siivouksen kouluksi.

Juha Wikström

opetustyöläinen, eläkkeellä, Kirkkonummi

