Kokkolan kaupunki viettää 400-vuotisjuhlaansa. Juhlavuoden logoksi valittu tervatynnyri on herättänyt suuttumusta, koska sen on katsottu viittaavan kolonialismiin. Tervatynnyreitä on useiden muidenkin suomalaisten kuntien ja kaupunkien vaakunoissa.

Suomalaisen tervanpolton merkitystä kuitenkin liioitellaan suuresti. ”Britannian purjelaivatkin pysyivät pinnalla suomalaisen tervan turvin”, kärjisti esimerkiksi Yle (4.7.). Ei pidä paikkaansa.

Todellisuudessa Ruotsi-Suomi menetti tervakaupan johtoaseman jo 1700-luvun alussa. Maailman suurin merimahti Britannia hankki jo esimerkiksi vuosina 1718–1725 yli 80 prosenttia tarvitsemastaan tervasta Pohjois-Amerikan havumetsistä.

Tervankin osalta Suomen osuus kolonialismin maailmanhistoriassa on siis ollut aika vähäinen.

Osmo Pekonen

sivistyshistorian dosentti, Jyväskylä

