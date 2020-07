On jo pitkään puhuttu siitä, miten isät saataisiin käyttämään perhevapaitaan enemmän ja ottamaan enemmän vastuuta lastenhoidosta. Tämä on ollut myös keskeisenä ajatuksena suunnittelussa perhevapaauudistuksessa. Vaikka yleinen mielipide on se, ettei suurempi vastuu lastenhoidosta kuulu automaattisesti äidille, on vieläkin nähtävissä, että julkisissa palveluissa äidin oletetaan olevan se aktiivisempi osapuoli.

Vanhempien vastuun tasapuolisempi jakautuminen ei muutu pelkästään siten, että perheet päättävät sisäisesti asiasta, vaan siihen tarvitaan myös julkisten palveluiden asennemuutosta. Neuvoloissa, ja muissa palveluissa, olisi hyvä painottaa, että myös isä voi olla se vanhempi, joka on vastuussa lastenhoidosta. Oletus äidin suuremmasta aktiivisuudesta lapsiin liittyvissä asioissa luo kuvan siitä, että isän kuuluu olla passiivisempi osapuoli, vaikka asia ei todellakaan ole näin.

Julia Nouro-Ståhle

Espoo

