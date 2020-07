Usein muutenkin hiljainen uutiskesä on tällä kertaa tuonut julkisuuteen yllättävän monia kieltä ja nimiä koskevia ratkaisuja – ja vaihteeksi hyviä.

Toukokuun lopulla kulttuuripiireissä kuohui. Vuonna 2022 Helsinkiin avautuvan teatterirakennuksen nimeksi ilmoitettiin Form, vaikka sitä oli ehditty vuosia kutsua Tanssin taloksi. Harva tuntui pitävän nimestä, joka tuo mieleen ennemmin muotoilun kuin näyttämön. Samalla talon johto puhui itseään pussiin sanomalla, että ”sellainen yleinen nimi kuin Kallion uimahalli on muistettavuudeltaan ja erottavuudeltaan huono”.

Lopulta varmistui, että rakennuksesta tulee sittenkin Tanssin talo. Toiminnanjohtaja myönsi jo aiemmin Ylelle, että nimeämisessä oli tehty virhe.

Toisen nimiuutisen juuret ulottuvat kauas. Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksellä on Liperissä lomasaari, joka oli nimetty 1930-luvulla Neekerisaareksi toimittajien vanhentuneen liikanimen ”lehtineekeri” pohjalta. Yhdistys tahtoi eroon nimestä myös kartoissa, mutta Maanmittauslaitos ei halunnut kajota vakiintuneeseen nimeen.

Julkinen paheksunta kohdistui samalla Kotimaisten kielten keskukseen eli Kotukseen. ”Kielitoimisto vänkää vastaan”, Yle väitti eräässä otsikossaan. Hiljattain Kotus kertoi, ettei nimestä ollut lainkaan tehty virallista tarkistuspyyntöä. Samalla se ilmoitti, että Maanmittauslaitos on keskustelun jälkeen taipunut rasistisen nimen vaihtamiseen.

Väylävirasto taas joutui viime vuonna oikeusasiamiehen suurennuslasin alle käytettyään itsestään pääosin nimeä Väylä – osin ruotsiksikin. Joulun alla julkistamassaan ratkaisussa oikeusasiamies antoi moitteet viranomaistoiminnan luonnetta hämärtävälle typistelmälle ja kehotti virastoa ryhtymään toimiin.

Kesäkuussa Kotus tiedotti, että liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Väylä-nimen käyttöä ei ole ainoastaan vähennetty vaan siitä on luovuttu.

Viime vuosikymmeniin on mahtunut uuvuttava määrä uutisia, jotka ovat saaneet epäilemään hyvien kielikäytäntöjen arvostusta. Kielen asiantuntijoita ei ole kuultu tai ainakaan kuunneltu, ja muukin paheksunta on tuntunut kaikuvan kuuroille korville. Myös asiantuntijoissa on voinut havaita taisteluväsymystä.

Tuoreet uutiset luovat toivoa, että huonot käytännöt ovat saavuttamassa käännekohdan. Ehkä kuulo alkaa palata organisaatioiden korviin.

Kirjoittaja on HS:n kielenhuollosta vastaava toimittaja.