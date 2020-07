Muut lehdet

Suomen Kuvalehdessä journalistiikan työelämäprofessori Olli Seuri toteaa tuoreiden tutkimusten perusteella, että suomalaiset luottavat käytännössä kaikkiin isoihin uutismedioihin, poikkeuksena epäluuloiset perussuomalaiset.

”Monessa maassa mediakenttä on ollut jo valmiiksi poliittisesti jakautuneempi kuin Suomessa, mutta 2000-luvun polarisaatio ja populismi ovat jakaneet todellisuuksia entisestään. Suomessa näyttää siltä, että toistaiseksi tilaa oikealla täyttää sekalainen seurakunta erilaisia ei-journalistisia julkaisijoita, blogeja ja keskustelufoorumeita.”

”Oikeistossa ilmenevästä epäluottamuksesta on tärkeää olla tietoinen, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa politiikan polarisoituminen on ollut epäsymmetristä. Politiikan ja median radikalisoituminen on tapahtunut ensin nimenomaan oikealla.”

”Suomessa onkin kiinnostavaa seurata, löytyykö oikean laidan tyhjiötä täyttämään muita kuin verkkolehti Suomen Uutisten kaltaisia ilmeisiä ehdokkaita. Herätyskristillinen TV7 ja AlfaTV ovat välillä käyneet jo näillä vesillä.”

”Epäluottamuksen siemen on selvästi kylvetty maahanmuuton ja ilmastopolitiikan teemoihin. Koko mediakentän järkyttäminen edellyttäisi kuitenkin niin sanotun kulttuurisodan juurtumista Suomen poliittiseen maaperään.”

Verkkouutisten blogissa vihreiden en­tinen puheenjohtaja Touko Aalto uskoo, että Sanna Marinin (sd) hallitus on matkalla kohti avointa konfliktia.

”Paineet puolueiden välillä ja sisällä kasvavat. Tapetilla on kamppailu puo­lueiden poliittisesta suunnasta tai jopa poliittisesta olemassaolosta.”

”Kärjistäen voisi sanoa, että talous- ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta hallitusneuvottelut eivät päättyneet, kun yhteisymmärrystä ei saavutettu. Hallitusohjelma toimi kuin välirauha, jonka avulla saatiin yhteisymmärryksen alaiset asiat eteenpäin. Näin vältettiin hallituksen ennenaikainen hajoaminen ja pelattiin lisäaikaa kiistakysymysten selvittelyyn.”

”Tulevaisuudessa Suomeen tuskin mahtuu kahta isoa keskilinjan puoluetta. Demarit ja keskusta käyvät taistelua olemassaolostaan, ja tässä kaksintaistelussa asetelma on epäedullinen syvässä ahdingossa olevalle keskustalle.”

”Vihreät ja vasemmisto uhkaavat jäädä koronan vuoksi Sanna Marinin demareiden varjoon, mikä pakottaa puolueet tekemään irtiottoja yhteisestä hallitusrintamasta. Kun yksi puolue astuu yhteisen rajan yli, toisenkin on tehtävä samoin ja hallitusta sisältä hajottava kierre on valmis.”

Nähdäkseni puolue, joka osaisi yhdistää vasemmistoliiton edustaman finanssipoliittisen linjan kokoomuksen vaatimuksiin rakenteellisista uudistuksista, sekä suhteuttaisi ne vihreiden ekologisen jälleenrakennuksen edellyttämällä tavalla, pitelisi käsissään ratkaisun avaimia.”