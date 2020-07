Jack Räisänen pohti (HS Mielipide 10.7.) Helsingin kaupungin asukkaiden osallistumista päätöksentekoon.

Uskon, että meillä on sama ongelma joka kunnassa ja kaupungissa. Myös täällä Naantalissa toteutuu Helsingin ylhäältä alas -malli: annetaan innokkaasti ymmärtää, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Mielipiteitä kysellään, mutta niillä ei ole mitään merkitystä, mikäli ne eivät ole päättäjille mieluisia.

Huoli ympäristön tilasta ilmeni Naantalissa esimerkiksi ympäristöohjelma-kyselyyn tulleista kaupunkilaisen vastauksista. Samaan aikaan Taimonrannan alueelle kaavaillaan kerros- ja pientaloja. Hankkeen estämiseksi laadittuun adressiin puumerkkinsä ovat kirjanneet ensisijaisesti alueen ympärillä asuvat tai siellä palstaviljelevät sekä rantareiteillä liikkujat.

Päätöksenteossa on mukava todeta, että lähialueen asukkaita on kuunneltu huolella. Yhtä mukavaa on hurskastella, miten suojellaan pölyttäjiä ja muita pörriäisiä. Tämä saanee toteutua ainoastaan alueilla, jotka sopivat päättäjille.

Joku voi todeta, että kaupungissa asuessa on hyväksyttävä se tosiasia, että kaupunki kasvaa. Me tälle alueelle muuttaneet tai rakentaneet olemme ehkä liian sinisilmäisinä uskoneet alueen pysyvän vehreänä, kuten on luvattu – toisaalta usko luvattuun sanaan pysyy vahvana.

Anita Luhtavaara

Naantali

