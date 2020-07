Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) johtamistapa on tuotu viime aikoina esiin ikään kuin se olisi pääasiallinen ongelma esimerkiksi kaupungin liikennepoliittisten ratkaisujen teossa. Pääkritisoijina ovat olleet apulaispormestarien edustamat ryhmittymät, jotka haluavat vaientaa pormestarin mielipiteenvaihdon. Näin kävi esimerkiksi keskustatunnelin kohdalla, kun päätös oli jälleen kerran hylätty.

Pormestari halusi puhua keskustatunnelin, kun joitakin päätöksiä oltiin jo tehty. Päätöksistä pitääkin voida keskustella myös niiden tekemisen jälkeen. Keskustelun rajoittamista voidaan selvästi pitää perustuslaissa turvatun sananvapauden rajoittamisena, oli kohteena pormestari tai kuka tahansa kansalainen. Pitäisikö siis kaupunkilaistenkin vaieta ikuisesti keskustatunnelin eduista ja haitoista, jos jokin puolue tai ryhmä niin haluaa?

Väitän, että pelkän pormestarin sijaan esiin nousseet ongelmat juontuvat syvemmältä kunnallispoliittisesta päätöksenteosta ja hallinnosta. Oikeudelliset raamit vaatisivat kehittämistä. Esimerkiksi kunnallislainsäädännössä kansanäänestysinstituutio on liian jäykkä ja sen käyttökynnys on turhan korkea. Myös se on ongelma, että juuri ne kansalaiset, joiden elämää jokin tärkeä hanke eniten koskee, eivät pääse aidosti vaikuttamaan ratkaisuihin tai tule kuulluksi. Väitän, että nykyisin näin tapahtuu Helsingin liikennepoliittisissa ratkaisuissa. Esimerkkejä ovat kaupunkibulevardit, Malmin lentokenttä, raideliikenneratkaisut, erityisesti Vihdintien pikaraitiotie. Kaupungin sivustoilla on toisinaan mahdollisuus kommentoida hankkeita jonkin aikaa, mutta näillä asukkaiden kommenteilla ei taida olla juurikaan vaikutusta.

Pormestarilla on asemansa puolesta suorastaan velvollisuus tuoda julkisesti esiin ongelmia. On järkevää, että avainhenkilöllä on mielipiteitä – olin samaa mieltä tai en. Sitä paitsi, Ylen A-studiossa hän kertoi, että hänen johtamistapaansa saa selvittää (1.7.). Eikö tämä osoita myös avoimuutta hänen osaltaan? Hänelle soisi myös työrauhaa.

Rainer Oesch

professori emeritus, kauppaoikeus, Helsinki

