Sanni Seppo kirjoitti, ettei Helsinki ota kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa huomioon suunnitellessaan rakennushankkeita (HS 2.7.).

Suunnittelua yleiskaavoineen ja kaavoituksineen tehdään vuosia, ja mukana on paikallisia toimijoita ja asukkaita. Pirkkolan urheilupuiston rakentaminen alkoi vuonna 2014, jolloin hyväksyttiin paikka lasten ja nuorten liikuntaa varten tarkoitetulle monitoimihallille. Rakennustyöt olivat valmiita alkamaan nyt toukokuussa, kun kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kaupungin lainan ja valtion avustuksen. Sitten työt seisahtuivat kansalaisliikkeeseen.

150-vuotias Lapinlahden sairaala tarvitsee pikaista korjausta. Kaupunki etsi konseptikilpailulla peruskorjaukselle rahoittajaa ja uutta toiminta-ajatusta alueen arvokkaille kiinteistöille. Loppuvaiheessa jäljelle jäi pohjoismainen NREP-sijoittaja, joka olisi tehnyt rakennuksiin näyttelytilan, hostellin ja rakentaneet viisi prosenttia puiston pinta-alasta käsittävän hotellin sekä kaksi vanhusten hoivataloa Miina Sillanpään säätiölle. Sairaalan nykyiset valloittajat nostivat kovan sähköposti- ja somepommituksen, ja kaupunkiympäristölautakunta äänesti suunnitelmaa vastaan. Nyt suunnitteilla on palkata selvitysmies.

Vanhankaupunginkoskessa 150 vuotta ollut pato on aikanaan jauhanut sähköä kaupunkilaisille. Turbiinien pysähdyttyä padolla on vain museaalinen arvo. Eräs pienryhmä on vaatinut vuosia padon purkamista väittäen, etteivät vaelluskalat pääse nousemaan Vantaanjokeen. Koskessa on kuitenkin itähaara, joka on vapaa. Siitä taimen sekä siika nousevat jokeen kutemaan. Padon purkamisesta tehtyjen useiden selvitysten lopputoteamus oli, että purkamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Vantaanjoen pinta laskisi 2–3 metriä ja yläjuoksulla seuraukset olisivat kamalat, siltojen kannatinpilarit saattavat sortua ja uimarannat Vantaan puolella kuivua. Sitä tuskin naapurit haluavat.

Pienryhmät viestittävät asukkaille sosiaalisessa mediassa ja päättäjille sähköpostitse, että hyvin pitkällekin viety suunnitelma pitää hylätä. He kutsuvat sitä omaehtoiseksi toiminnaksi, vaikka kaikki huomautukset ja valitukset on jo käyty läpi. Virkamiehet turhautuvat, suunnitelmat eivät toteudu. Kansalaistoimijat ehkä saavat siitä omaa etua, mutta suurin osa on luonnonsuojelun nimissä tapahtuvaa kiusaamista.

Sirpa Asko-Seljavaara

professori, kaupunginvaltuutettu (kok), kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, Helsinki

