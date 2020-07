Sotatieteiden maisteri, majuri evp Vesa Huopana katsoo (HS Mielipide 11.7.), että oppivelvollisuuden pidentäminen ja asevelvollisuuden kehittäminen lisäisi yhteiskunnan kykyä varautua poikkeusoloihin. Lisäksi hän ehdottaa kaikille sukupuolille kohdistettavia kutsuntoja. Se tarkottaa, että niissä päätettäisiin kaikkia kansalaisia velvoittavista varautumis- ja kriisikoulutuksesta. Kuulostaa tarkoitushakuiselta.

Kriisinhallinta voidaan pääsääntöisesti jakaa sotilaalliseen- ja siviilikriisinhallintaan. Jälkimmäistä suorittavat päivittäin lukemattomat järjestöt ja yhdistykset sekä siviilipalvelusmiehet, jotka pitkäjänteisellä ja määrätietoisella työllään mahdollistavat muun muassa koronavirusepidemian hallinnan. On hyvin yksipuolista jättää nämä kansalaisyhteiskunnan puurtajat huomiotta. Näkemys oppivelvollisuuteen liitettävästä kriisienhallintakoulutuksesta ei ole enää tätä päivää. Suomen perustuslain 127§ ei puhu asevelvollisuudesta vaan maanpuolustusvelvollisuudesta. Se jakautuu aseelliseen tai siviilipalvelukseen velvollisen vakaumukseen mukaan (siviilipalveluslaki 1§).

Kriisinhallintaa voidaan parhaiten kehittää jo olemassa olevia siviiliorganisaatioita kehittäen. Koronaviruspandemia on vain akuutti osa koko maapalloamme uhkaavista poikkeusoloista, ja on kaukaa viisasta tarkastella yhteiskuntaamme kohdistuvia uhkia lintuperspektiivistä. Ilmastonmuutos ja pandemiat eivät tunnista rajoja. Oppivelvollisuuden tehtävänä on korostaa tätä tietoisuutta.

Harri Kurki

siviilipalvelusmies, Tampere

