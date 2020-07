Kommunismin aave vaeltaa taas, mieli­kuvituksessa.

Netin kulttuuri­sotien juoksu­haudoissa kaikki, jotka eivät ole öyhö­oikeistoa, ovat kommunisteja. Perinne alkoi perus­suomalaisten entisestä puheenjohtajasta Timo Soinista, joka turisi ”fillari­kommunisteista”.

Suomen kommunistinen puolue sai viime vaaleissa 0,1 prosenttia äänistä. Joka tuhannes äänestys­koppiin vaivautunut siis äänesti Skp:tä. Kommunistinen työ­väen­puolue taas sai niin mitättömän vähän ääniä, ettei se edes rikkonut desimaali­rajaa. Sen valta­kunnallinen ääni­määrä oli 0,0.

Kommunismipuheelle ei ole minkäänlaista katetta sen enempää Suomessa kuin muuallakaan länsimaailmassa.

Maailmassa on toki melkein sadan miljoonan jäsenen kommunistinen puolue, joka pyrkii ahnaasti levittämään valtaansa.

Mutta eivät öyhöttäjät koskaan sitä tarkoita.

Kiinan kommunismi on jättimäinen malka maailman silmässä. Oikeistopopulisteilla malka on erityisen suuri.

Kiinalaisen kommunismin kanssa kieltämättä menevät aivot solmuun. Shanghaissa on maailman neljänneksi suurin pörssi, ja dollarimiljardöörejä on Kiinassa ainakin 300. On helppo pää­tellä, että Kiina on jättänyt kommunismin taakseen ajat sitten. Päätelmä on väärä.

Kiinan kommunistit eivät koskaan ole ilmoittaneet tinkivänsä aatteestaan, päinvastoin. Kerrotaan, että jo 1980-luvulla eräs puoluekaadereihin kuulunut kivahti Kiinan ristiriitaisuuksista tentanneelle tutkijalle: ”Kuulkaapa herra, me olemme kommunistinen puolue ja me määrittelemme, mitä kommunismi on.”

Kiinan kommunistinen puolue ei pyri levittämään aatetta sellaisessa kömpelössä muodossa, jota internetsoturit Suomessa vielä 50 vuotta myöhemmin muistelevat. Valtaansa puolue kyllä levittää.

Mitä jää jäljelle, kun proletariaatin diktatuurista poistetaan proletariaatti?

Kiinan kommunistinen puolue ei ole puolue siinä mielessä kuin sana Suomessa ymmärretään. Se ei ole tupailtoja järjestävä kansalaisjärjestö vaan etujoukko, joka johtaa kansaa kohti voittoa. Siksi kansalta ei tarvitse eikä pidäkään kysyä. Mallin keksi Lenin.

Kuten Kiinan kommunistista puoluetta tutkinut toimittaja Richard McGregor muotoili: Lenin tunnistaisi Kiinan kommunistiseksi viipymättä.

Kirjoittaja on HS:n Silkkitien-kirjeenvaihtaja.