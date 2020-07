Hesari teki sen taas! Otsikko oli lupaava: ”Itä-Helsingissä piilee luontoparatiisi ja lähimatkailun helmiä” (HS Kaupunki 12.7.). Ajattelin, että luettavana on kerrankin myönteinen tai edes asiallinen juttu Itä-Helsingistä.

Ennen kuin päästiin alkuun, oli näköjään ihan pakko jälleen muistuttaa lukijoiden mieleen, kuinka kurjaa elämä Itä-Helsingissä on: ”Uutisotsikoissa toistuvat usein alueella tapahtuneet rikokset, köyhyys ja kurjuus”, jutussa kirjoitettiin. Mietin, miksi ihmisten mielikuvat – ainakin toimittajan mielestä – ovat niin kielteisiä. Olisiko syy siinä, etteivät toimittajat luo omaa mielikuvaa asiasta.

Itä-Helsingissä ylivoimainen enemmistö ihmisistä on tavallisia kansalaisia, työssä käyviä ihmisiä, opiskelijoita, koululaisia, päiväkotilapsia ja vanhuksia. Me emme elä rikollista elämää eikä elämämme ole kovin köyhää tai kurjaa. Meillä on kaunis merellinen luonto ja paljon tilaa. Kannattaa tulla katsomaan ja kokemaan.

Ikävä kyllä minulta jäi nyt mahdollisesti hyväkin juttu kokonaan lukematta.

Paula Heiäng

Helsinki

