Helsingin Sanomissa käsiteltiin 12. heinäkuuta mielenkiintoisella tavalla Uuden testamentin uutta suomennosta.

Käännöksen yhtenä tarkoituksena on lisätä tämän kaunokirjallisen teoksen ilmaisun konkretiaa. Se näyttää abstraktien käsitteiden suhteen onnistuvankin, mutta konkreettisen asioiden käsittelyssä näyttää käyvän toisin. Erityisenä vainon kohteena ovat maatalouskulttuuriin liittyvät täsmälliset sanat, kuten ruumenet. Niitä eivät muka urbaanissa kulttuurissa elävät ymmärrä, vaikka netti on täynnä selityksiä Kielitoimiston sanakirjasta lähtien.

Käännös yrittää tarjota vanhaa viiniä uudessa leilissä. Leili on nesteen kuljettamisen kannalta tärkeä väline, toisin kuin säilytyspussi. Tämä on nähty lännenfilmeissä. Kysymys on usein elämästä ja kuolemasta. Sanavaraston köyhdyttäminen ei tee ketään autuaaksi. Sanavarastoa voi rikastaa molemmista päistä, myös uudissanoilla, jotka löytävät paikkansa, jos löytävät.

Markku Paakkinen

toimittaja, Lappeenranta

