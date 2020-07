Helsingin kaupungin strategiassa todetaan, että ”Helsinki on hyvää elämää varten”. Hyvän elämän peruspilareihin kuluu myös hyvä mielenterveys.

Helsinkiläisillä on mielenterveyshaasteita keskimäärin muita Suomessa asuvia enemmän. Täällä noin 60 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Luku on kymmenen prosenttia korkeampi kuin koko maan lukema.

Tänäkin vuonna yksi neljästä helsinkiläisestä kokee mielenterveyden häiriön. Lisäksi helsinkiläisten mielenterveyden ongelmat maksavat noin 800 miljoonaa euroa joka vuosi (OECD Health at a glance 2018) ja valtaosa hinnasta johtuu menetystä tuottavuudesta.

Hyvää elämää varten helsinkiläiset tarvitsevat paikkoja, joissa mielenterveyttä voi edistää. Tällaisen ovat luoneet kaupunkilaiset, järjestöt ja pienyritykset Lapinlahden entiseen sairaalaan: mielen hyvinvoinnin keskuksen, joka kunnioittaa paikan henkeä ja perintöä, ja joka on rakennettu kulttuurin ja luonnon mielenterveyttä tukevalle pohjalle. Toiminta on tuottanut paljon hyvää Helsingille myös taloudellisesti. Vuokra, joka kaupungille maksetaan ylittää kaupungin Lapinlahden toiminnalle myöntämät avustukset moninkertaisesti.

Lapinlahden toimintaan osallistuneet ihmiset ovat vertaisarvioitavana olevan tutkimuksen mukaan hyötyneet monin tavoin. Kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen päätös olla myöntämättä varausta NREP-konsernille ja sen korkeaa tuottoa tavoitteleville rahastoille on osoitus kaupunkilaisten ja päättäjien vakaasta halusta varjella ja kehittää Lapinlahden aluetta omilla ehdoillaan, myös yleishyödyllistä toimintaa varten.

Sairaalapuistoon hotellin ja lisärakentamista suunnitelleet arkkitehdit vetoavat päättäjiin (HS Mielipide 28.6.), jotta nämä asettaisivat puolueettoman selvityshenkilön jatkosuunnittelua varten. Selvityshenkilöllä olisi hyvä olla asiantuntemusta myös hyvinvoinnista, luonnonsuojelusta ja kulttuurista, joten kaupunki voisi harkita myös taustaryhmän nimittämistä selvityshenkilön tueksi.

Jo Länsiväylän bulevardisointi tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa lisärakentamista sairaalan lähialueella kajoamatta puiston luontoarvoihin. Sairaalarakennusten peruskorjaus nykyiseen käyttöön maksaa kaupungin vuonna 2018 tekemän kustannusarvion mukaan 9,5 miljoonaa euroa. Nykyvuokralaiset ovat valmiita osallistumaan heille kuuluviin korjauskustannuksiin.

Mielenterveyttä voi edistää monilla toimilla, jotka kuuluvat kaupunkistrategiaan. Lapinlahden nykyiset mielenterveystoimijat tarjoutuvat olemaan selvityshenkilön tukena ja laajemminkin rakentamassa uuttaa hyvän mielen Helsinkiä.

Näin Helsinki asettuisi niiden suurten metropolien joukkoon, jotka näkevät mielenterveyden merkityksen kaupungin menestymiselle. Esimerkkiä osoittavat New York Cityn ”Thrive NYC” ja Lontoon ”Thrive LDN” -ohjelmat. Lapinlahden alueen asettaminen kaupungin laaja-alaisen mielenterveystyön keskiöön antaisi alueen arvorakennuksille niille kuuluvan aseman.

Kristian Wahlbeck

kehitysjohtaja, tutkimusprofessori, Suomen mielenterveys ry

