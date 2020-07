Malesiassa valmistetaan tänä vuonna 220 miljardia terveyden­huollon käyttöön tarkoitettua kumi­hanskaa. Malesian kumi­hanska­valmistajien järjestö Margma ennustaa, että koko maailman tarve on tänä vuonna 330 miljardia hanskaa. Kaksi kolmasosaa maailman sairaaloissa ja muussa terveyden­huollossa käytettävistä kumi­käsineistä on tehty Malesiassa.

Kumipuu­viljelmät ovat tuttu näky suomalaisillekin Aasian-kävijöille. Brittikolonialistit toivat kumipuun ­Aasiaan sen alkuperäisiltä kasvuseuduilta Brasiliasta 1800-luvun lopulla. Sen jälkeen lateksin ja lateksituotteiden vienti Aasiasta maailmalle on vetänyt.

Globalisaatio levittää tavaroiden ja tiedon lisäksi sairauksia. 1980-luvulla Kuala Lumpurin reunamien hanskatehtaissa vastattiin aidsin kasvattamaan kysyntään. Sitten tulivat sars, H1N1-influenssa ja ­ebola.

Epidemiat ja pandemiat ovat hyväksi kumihanskateollisuudelle. Malesian suurimman hanskan­valmistajan Top Gloven osakekurssi on noussut vuoden alusta Kuala Lumpurin ja Singaporen pörsseissä noin 445 prosenttia.

Sijoittajat haalivat Top Gloven osakkeita, koska hanskakysynnän kasvulle ei näy loppua. Yhdysvallat ja EU-maat anelevat vauhtia tuotantoon. Toimitusajat ovat kuukausien mittaisia. Työvoimapulakin vaivaa, koska nyt ei matkusteta noin vain maasta toiseen töihin.

Tehtaiden työntekijät ovat enimmäkseen nepalilaisia ja bangla­deshilaisia. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan tehtailla työskenneltiin ainakin pari vuotta sitten pakkotyötä muistuttavissa oloissa. Työntekijöiltä on takavarikoitu passeja, ja työpäivät ovat venyneet luvattoman pitkiksi. Top Glove on ilmoittanut, että käytäntöjä on korjattu, eikä passeja viedä.

Tarkkailijoiden mukaan rekrytointifirmat perivät tehtaalle pyrkiviltä ylisuuria rekrytointimaksuja.

Top Glovella on 45 tuotantolaitosta sekä kosolti alihankkijoita. Hanskojen toimituskin on pitkä ketju tukun ja muiden väliportaiden kautta sairaaloiden pukuhuoneisiin.

Äärimmilleen viritetty alihankinta on perusosaamista niin globaalissa tavaratuotannossa kuin palveluissakin. Työoloista tinkiminenkään ei ole tavatonta. Kaikki se tuo tehokkuutta, jolla pärjää kovassa kilpailussa.

Kumihanskatuotannon keskittyminen on vain yksi niistä maailmantalouden kuriositeeteista, joita pandemia on paljastanut alihankinta­ketjuja poikki lyödessään.

Olemme epämääräisesti tienneet, että länsimaat ovat kohtalokkaan riippuvaisia Kiinan ja Aasian tuotannosta ja että ruokaa eikä vaatteitakaan aina tuoteta aivan asiallisissa olosuhteissa.

Pandemia on läsäyttänyt nämä epäkohdat esille niin selvästi, että on hankalaa teeskennellä tietämätöntä. On myös vaikeaa olla välinpitämätön, kun oma terveys on uhattuna. Siksi koronavirus muokkaa parhaillaan riskin määritelmää sekä sijoittajien että kuluttajien mielissä.

Tehokkuuden sijasta ja lisäksi investointipankkien toimiala-analyyseissä vilahtelee nyt avaintekijänä alihankintaketjujen resilienssi. ­Resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä yllättävistä ja hankalista tilanteista. Tehokkuus ja optimoidut toimitusketjut ovat edelleenkin kilpailuvaltti, mutta ne ovat myös aiempaa suurempi riski.

Pandemia on myös herättänyt niin kuluttajat, sijoittajat kuin päättäjätkin huomaamaan, että esimerkiksi ihmisten asiallinen kohtelu ja kunnolliset työolot ovat mitä tehokkaimpia riskinhallintakeinoja. Ne lisäävät resilienssiä siinä missä avainraaka-aineen hankinnan hajauttaminenkin.

Ei ole kummallista, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat pärjänneet pandemia-aikana. Vastuullisuuden edellyttämä sidosryhmien huomioon ottaminen hajauttaa riskiä melkein automaattisesti.

Perusteellisen vastuullisuus­auditoinnin läpi käyneet yritykset tuntevat alihankintaketjunsa perin pohjin. Siksi ne ovat pystyneet reagoimaan pandemian aiheuttamiin muutoksiin nopeasti.

Maailman kumihanskateollisuuden keskus pysynee tulevaisuudessakin Kaakkois-Aasiassa, mutta resilienssin nouseminen tehokkuuden rinnalle muuttaa maailman­taloutta jollain tavalla, ja sen mukana myös arkeamme.

Kirjoittaja on Kööpenhaminassa asuva toimittaja ja tietokirjailija.