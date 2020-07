Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa (14.7.) Hannele Wikman ihmetteli, miksi Vuosaaren metro­aseman pyöräpysäköintiä ei ole saatu kaupunkilaisten käyttöön

Syitä tähän on monia, mutta projektia ei ole kuopattu. Tavoitteena on, että pyöräkaapit saataisiin käyttöön vielä kuluvan kesän aikana. Kyseessä on pilottihanke, ja valitettavasti tätä hanketta ei ole saatu toimimaan toivotulla tavalla.

Pyöräkaappien käyttö tulee olemaan maksutonta, ja niiden käyttöönotosta tiedotetaan erikseen sitten, kun on sen aika. Toivomme, että kaappeja kokeiltaisiin rohkeasti ja saisimme myös palautetta niiden käytöstä. Mikäli palvelu nähdään toimivana lisänä liityntäpyöräpysäköinnin palvelupakettiin, sitä voidaan laajentaa muillekin joukkoliikenneasemille.

Pyöräpysäköintiä on viime vuosina kehitetty. Kalasatamassa sijaitsevassa lukitussa, HSL-kortilla avautuvassa tilassa on kaksikerroksisia pyöräpaikkoja yhteensä 224.

Lisää on pyöräpaikkoja on myös luvassa, sillä Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennettavan alikulkutunnelin yhteyteen rakennetaan tuhannen pyörän pysäköintikeskus Helsingin Rautatieasemalle. Tämän lisäksi muitakin sisätiloihin toteutettavia pyörien pysäköintipaikkoja on suunnitteilla.

Samuli Mäkinen

projekti-insinööri, HKL

