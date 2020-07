Suomen metsäyhdistys on käynnistänyt kalliin kampanjan avohakkuun hyväksymiseksi. Siinä on unohdettu avohakkuun haitalliset vaikutukset. Julkisen keskustelun ansiosta kansalaiset ovat hyvin tietoisia haitoista. Jaksolliseen eli puupeltokasvatukseen sisältyvää avohakkuuta vastustetaan jyrkästi. Luonnon kehitystä noudattavassa jatkuvan kasvatuksen mallissa avohakkuuta ei tehdä. Metsä säilyy jatkuvasti puustoisena.

Vuoden 1928 laki kielsi avo­hakkuun metsän hävityksenä. Perinteistä jatkuvaa kasvatusta ei kielletty. Siitä oli jo silloin paljon tutkittua tietoa. Avohakkuun seuraukset olivat arvauksia. Laista huolimatta metsänomistajat on pakotettu tekemään avohakkuuta jo noin 70 vuotta. Lait ja niitä alemmat määräykset ja ohjeet ovat olleet ristiriitaisia. Poikkeusmenettelystä tehtiin käytäntö. Metsänomistajien ja tavallisten kansalaisten etu on syrjäytetty.

Vuoden 1967 laissa määriteltiin hävittämiseksi luontaisen uudistumisen tai viljelyllä tehtävän uudistamisen vaarantaminen ja metsän käsittely siten, että se olisi ristiriidassa järkevän kasvattamisen kanssa. Järkevää kasvatustapaa ei kuitenkaan ollut selvitetty. Tämä tai vuoden 1997 laki eivät kieltäneet perinteistä jatkuvaa kasvatusta.

Neljänkymmenen viime vuoden aikana on kertynyt paljon uutta tutkimustietoa jatkuvasta kasvatuksesta. Samanaikaisesti ilmastonmuutoksen seurauksena hiilen sitominen maahan ja puustoon on tullut yhä tär­keämmäksi, samoin kuin ekosysteemipalvelujen tuottaminen ja käyttö metsien monimuotoisuuden ohella. Ne ovat osa metsätaloutta. Jatkuva kasvatus on niiden osalta ylivoimaisesti edullisin ratkaisu.

Ristiriitaa on siitä, kumpi päävaihtoehto on edullisempi puuntuottamisen ja talouden kannalta. Tutkimukset, joissa on samanaikaisesti samoissa oloissa seurattu ja mitattu vaihtoehtoja, osoittavat jatkuvan kasvatuksen tuottavan jopa 30 prosenttia enemmän puuta.

Kun jatkuvassa kasvatuksessa hyödynnetään ensisijaisesti tukkipuita, se on erityisesti metsänomistajien kannalta tuottavinta. He saisivat kantorahaa lähes kaksin verroin enemmän. Jatkuva kasvatus on siten lain määrittelemää järkevää kasvattamista. Sitä avohakkuu ei ole.

Vuosina 1950–2000 yksityisten metsänomistajien väitettiin hävittäneen metsiä yli miljoonalla hehtaarilla. Syytökset jatkuivat vielä pitkälle 2000-luvulle. Lakien valmistelu ja kontrolli eivät myöskään ole toimineet riippumattomasti.

Vuoden 2014 lain tulkinnoilla yritettiin vielä estää metsänomistajia käyttämästä jatkuvaa kasvatusta. Se määriteltiin poikkeavasti siitä, miten menetelmän kehittäjät ja tutkijat sen ovat kuvanneet. Tärkein jatkuvan kasvatuksen hakkuutapa, eli tukkipuiden yläharvennus, puuttuu luettelosta. Puutteista ja virheistä huolimatta jo noin kolmannes metsänomistajista ilmoittaa käyttävänsä jatkuvaa kasvatusta.

Erkki Lähde

metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori, Hyvinkää

Iikka Autio

varatuomari, Lohja

